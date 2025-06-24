Самолет, летевший из Москвы в Тобольск, вынужденно сел в Тюмени

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Самолет последовал на запасной аэродром в Тюмень
Самолет последовал на запасной аэродром в Тюмень Фото:

Самолет авиакомпании «ЮВТ Аэро», выполнявший рейс Москва — Тобольск, 23 июня совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за проблем с механизацией крыла. Такая информация указана в telegram-канале AVIAINCIDENT.

«Рейс авиакомпании „ЮВТ Аэро“ маршрут Москва (Внуково) — Тобольск (Ремезов). ЭВС сообщил о невыпущенных закрылках, принял решение следовать на запасной аэродром в Тюмень», — указано в сообщении.

В авиакомпанию направлен запрос. Ответ ожидается.

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Самолет авиакомпании «ЮВТ Аэро», выполнявший рейс Москва — Тобольск, 23 июня совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за проблем с механизацией крыла. Такая информация указана в telegram-канале AVIAINCIDENT. «Рейс авиакомпании „ЮВТ Аэро“ маршрут Москва (Внуково) — Тобольск (Ремезов). ЭВС сообщил о невыпущенных закрылках, принял решение следовать на запасной аэродром в Тюмень», — указано в сообщении. В авиакомпанию направлен запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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