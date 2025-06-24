Самолет, летевший из Москвы в Тобольск, вынужденно сел в Тюмени

Самолет последовал на запасной аэродром в Тюмень
Самолет авиакомпании «ЮВТ Аэро», выполнявший рейс Москва — Тобольск, 23 июня совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за проблем с механизацией крыла. Такая информация указана в telegram-канале AVIAINCIDENT.
«Рейс авиакомпании „ЮВТ Аэро“ маршрут Москва (Внуково) — Тобольск (Ремезов). ЭВС сообщил о невыпущенных закрылках, принял решение следовать на запасной аэродром в Тюмень», — указано в сообщении.
В авиакомпанию направлен запрос. Ответ ожидается.
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