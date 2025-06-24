Свердловчане с тяжелым диагнозом остались без важнейшего препарата

На Среднем Урале перестали выдавать «Тимексон» пациентам с рассеянным склерозом

25 июня 2025 в 08:14 Размер текста - 17 +

В свердловском минздраве заявили, что препарат появится в конце месяца (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области возникла острая нехватка препарата «Тимексон», который необходим пациентам с рассеянным склерозом. Об этом сообщили читатели URA.RU, отмечая, что лекарство выдается бесплатно за счет государства, однако в последние недели его практически невозможно получить. «„Тимексон“ назначается пациентам с рассеянным склерозом для ежедневного применения в виде инъекций. Перерывы в терапии могут привести к обострению заболевания и ухудшению состояния больных. В аптеках препарат отсутствует, а информация о сроках его поступления не предоставляется», — делятся читатели агентства. Многие пациенты, пытаясь приобрести медикамент самостоятельно, сталкиваются с двумя основными трудностями: отсутствие препарата в коммерческих аптеках и высокая стоимость — до 8 тысяч рублей за упаковку. Для большинства больных такие расходы оказываются неподъемными, что дополнительно усугубляет ситуацию. В региональном минздраве URA.RU заявили, что заявка на препарат была подана в октябре 2024 года в установленные сроки. «На территорию Свердловской области по контрактам, заключенным Федеральным центром планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, поставка лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием „Глатирамера ацетат“ ожидается в конце июня», — отметили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области возникла острая нехватка препарата «Тимексон», который необходим пациентам с рассеянным склерозом. Об этом сообщили читатели URA.RU, отмечая, что лекарство выдается бесплатно за счет государства, однако в последние недели его практически невозможно получить. «„Тимексон“ назначается пациентам с рассеянным склерозом для ежедневного применения в виде инъекций. Перерывы в терапии могут привести к обострению заболевания и ухудшению состояния больных. В аптеках препарат отсутствует, а информация о сроках его поступления не предоставляется», — делятся читатели агентства. Многие пациенты, пытаясь приобрести медикамент самостоятельно, сталкиваются с двумя основными трудностями: отсутствие препарата в коммерческих аптеках и высокая стоимость — до 8 тысяч рублей за упаковку. Для большинства больных такие расходы оказываются неподъемными, что дополнительно усугубляет ситуацию. В региональном минздраве URA.RU заявили, что заявка на препарат была подана в октябре 2024 года в установленные сроки. «На территорию Свердловской области по контрактам, заключенным Федеральным центром планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, поставка лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием „Глатирамера ацетат“ ожидается в конце июня», — отметили в ведомстве.