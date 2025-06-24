24 июня 2025

Аналитики назвали самые популярные многоэтажки в Перми

В Перми оказалось больше всего панельных домов советского периода
© Служба новостей «URA.RU»
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Панельные девятиэтажки были популярны у строителей в 1970-1980-х годах
Панельные девятиэтажки были популярны у строителей в 1970-1980-х годах Фото:

Панельные дома серии 1-447, построенные в 1960-х годах, стали самыми распространенными в Перми. Таких многоэтажек в краевой столице более 160 штук, рассказали URA.RU аналитики «Яндекс Недвижимости».

«Большой распространенностью в Перми пользуется панельная серия 1-447, таких домов в городе более 160. Также в городе популярна серия 1-464, в Перми более сотни таких зданий», — сказано в сообщении.

Уточняется, что дома 1-447 серии отличаются малогабаритными квартирами. Больше всего их строили в Индустриальном районе, где средняя цена квадратного метра составляет 114 тысяч рублей. Дома серии 1-464 — это обычные пятиэтажки. Их возводили в 1970-х годах. Чаще всего встречаются Дзержинском и Свердловском районах. Квадратный метр в этих локациях в среднем стоит 121 тысячу и 114 тысяч рублей соответственно.

На третьем месте по популярности оказались дома 97-ой серии. Их строили в 1970-1980-х годах. Это девятиэтажные дома с улучшенной теплоизоляцией и раздельными санузлами. Обычно их можно встретить в Свердловском и Индустриальном районах.

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Панельные дома серии 1-447, построенные в 1960-х годах, стали самыми распространенными в Перми. Таких многоэтажек в краевой столице более 160 штук, рассказали URA.RU аналитики «Яндекс Недвижимости». «Большой распространенностью в Перми пользуется панельная серия 1-447, таких домов в городе более 160. Также в городе популярна серия 1-464, в Перми более сотни таких зданий», — сказано в сообщении. Уточняется, что дома 1-447 серии отличаются малогабаритными квартирами. Больше всего их строили в Индустриальном районе, где средняя цена квадратного метра составляет 114 тысяч рублей. Дома серии 1-464 — это обычные пятиэтажки. Их возводили в 1970-х годах. Чаще всего встречаются Дзержинском и Свердловском районах. Квадратный метр в этих локациях в среднем стоит 121 тысячу и 114 тысяч рублей соответственно. На третьем месте по популярности оказались дома 97-ой серии. Их строили в 1970-1980-х годах. Это девятиэтажные дома с улучшенной теплоизоляцией и раздельными санузлами. Обычно их можно встретить в Свердловском и Индустриальном районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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