Аналитики назвали самые популярные многоэтажки в Перми

Панельные дома серии 1-447, построенные в 1960-х годах, стали самыми распространенными в Перми. Таких многоэтажек в краевой столице более 160 штук, рассказали URA.RU аналитики «Яндекс Недвижимости».
«Большой распространенностью в Перми пользуется панельная серия 1-447, таких домов в городе более 160. Также в городе популярна серия 1-464, в Перми более сотни таких зданий», — сказано в сообщении.
Уточняется, что дома 1-447 серии отличаются малогабаритными квартирами. Больше всего их строили в Индустриальном районе, где средняя цена квадратного метра составляет 114 тысяч рублей. Дома серии 1-464 — это обычные пятиэтажки. Их возводили в 1970-х годах. Чаще всего встречаются Дзержинском и Свердловском районах. Квадратный метр в этих локациях в среднем стоит 121 тысячу и 114 тысяч рублей соответственно.
На третьем месте по популярности оказались дома 97-ой серии. Их строили в 1970-1980-х годах. Это девятиэтажные дома с улучшенной теплоизоляцией и раздельными санузлами. Обычно их можно встретить в Свердловском и Индустриальном районах.
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