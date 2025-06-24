В Челябинске в число самых дорогих предметов роскоши, которые могут стать подарками, в июне вошли платиновые часы за 4 890 000 рублей, парусная яхта стоимостью 1 950 000 рублей, а также сертифицированные бриллианты общей массой 2,05 карата за 1 360 000 рублей. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе «Авито».
«На первом месте в рейтинге самых дорогих подарков июня в городе — статусная модель часов Rolex Day-Date II в платиновом корпусе. Эти швейцарские часы с фирменным браслетом President, сапфировым стеклом и циферблатом оттенка Ice Blue объединяют сложную механику и яркий внешний вид. Диаметр корпуса — 41 мм, водозащита — 100 метров, механизм — сертифицированный хронометр», — сообщили в пресс-службе.
На следующей строчке в рейтинге – парусная яхта. Судно длиной 8,1 метра рассчитано на восемь человек. Корпус собран из влагостойкой фанеры и стеклоткани, высота мачты – 11 метров. Яхта полностью готова к сезону.
На третьем месте – два сертифицированных бриллианта общей массой 2,05 карата. Бриллианты в классической огранке Кр-57. Камни имеют высокие характеристики, у них нет оттенков, что обеспечивает их блеск. Пара камней идеально подойдет для крупных ювелирных проектов.
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