В Челябинской области увеличили число субсидированных авиамаршрутов

Количество субсидируемых авиамаршрутов из Челябинской области в 2026 году вырастет с 9 до 11 направлений. Рейсы из Челябинска и Магнитогорска будут выполнять девять авиакомпаний, ообщили URA.RU в пресс-службе минтранса региона.

«С января 2026 года девять авиакомпаний приступят к выполнению полетов по 11 субсидируемым маршрутам из Челябинской области. Программа реализуется за счет средств федерального и регионального бюджетов», — уточнили в ведомстве.