В Челябинской области увеличили число субсидированных авиамаршрутов
В Челябинской области число субсидированных перелетов вырастет с 9 до 11 направлений
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Количество субсидируемых авиамаршрутов из Челябинской области в 2026 году вырастет с 9 до 11 направлений. Рейсы из Челябинска и Магнитогорска будут выполнять девять авиакомпаний, ообщили URA.RU в пресс-службе минтранса региона.
«С января 2026 года девять авиакомпаний приступят к выполнению полетов по 11 субсидируемым маршрутам из Челябинской области. Программа реализуется за счет средств федерального и регионального бюджетов», — уточнили в ведомстве.
Субсидии охватят маршруты из Челябинска в Казань, Калининград, Красноярск, Сургут, Ханты-Мансийск, Нижний Новгород, Новосибирск и Минеральные Воды. Из Магнитогорска — в Казань, Сочи и Минеральные Воды.
