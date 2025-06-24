В челябинском парке Гагарина рассказали, где погулять рядом в день проведения «Атомного выпускного»

Для посетителей челябинского парка Гагарина 27 июня будут доступны три локации
© Служба новостей «URA.RU»
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Горожане смогут погулять около парка 27 июня
Горожане смогут погулять около парка 27 июня Фото:

В Челябинске 27 июня, когда Центральный парк имени Юрия Гагарина закроют для посетителей, для прогулок будут доступны три локации рядом. Об этом сообщила пресс-служба парка.

«Для прогулок по-прежнему открыты: лесной массив за центральным карьером, пешеходные дорожки от стадиона имени Елены Елесиной (у памятника Игорю Курчатову) в сторону карьеров, маршрут до лыжероллерной трассы. Планируйте свои прогулки заранее и учитывайте временные ограничения», — сообщила пресс-служба парка имени Юрия Гагарина в telegram-канале.

Парк 27 июня с 08:00 до 28 июня 08:00 будет закрыт для проведения «Атомного выпускного-2025», сообщил ранее заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Адеев. Для праздника полностью перекроют центральную часть парка. Общественный транспорт будет работать в обычном режиме.

Мероприятие пройдет в ночь с 27 по 28 июня. Название вечера отражает не только взрывное настроение выпускников, но и отдает дань уважения великому земляку Игорю Курчатову. 

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В Челябинске 27 июня, когда Центральный парк имени Юрия Гагарина закроют для посетителей, для прогулок будут доступны три локации рядом. Об этом сообщила пресс-служба парка. «Для прогулок по-прежнему открыты: лесной массив за центральным карьером, пешеходные дорожки от стадиона имени Елены Елесиной (у памятника Игорю Курчатову) в сторону карьеров, маршрут до лыжероллерной трассы. Планируйте свои прогулки заранее и учитывайте временные ограничения», — сообщила пресс-служба парка имени Юрия Гагарина в telegram-канале. Парк 27 июня с 08:00 до 28 июня 08:00 будет закрыт для проведения «Атомного выпускного-2025», сообщил ранее заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Адеев. Для праздника полностью перекроют центральную часть парка. Общественный транспорт будет работать в обычном режиме. Мероприятие пройдет в ночь с 27 по 28 июня. Название вечера отражает не только взрывное настроение выпускников, но и отдает дань уважения великому земляку Игорю Курчатову. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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