В челябинском парке Гагарина рассказали, где погулять рядом в день проведения «Атомного выпускного»

В Челябинске 27 июня, когда Центральный парк имени Юрия Гагарина закроют для посетителей, для прогулок будут доступны три локации рядом. Об этом сообщила пресс-служба парка.
«Для прогулок по-прежнему открыты: лесной массив за центральным карьером, пешеходные дорожки от стадиона имени Елены Елесиной (у памятника Игорю Курчатову) в сторону карьеров, маршрут до лыжероллерной трассы. Планируйте свои прогулки заранее и учитывайте временные ограничения», — сообщила пресс-служба парка имени Юрия Гагарина в telegram-канале.
Парк 27 июня с 08:00 до 28 июня 08:00 будет закрыт для проведения «Атомного выпускного-2025», сообщил ранее заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Адеев. Для праздника полностью перекроют центральную часть парка. Общественный транспорт будет работать в обычном режиме.
Мероприятие пройдет в ночь с 27 по 28 июня. Название вечера отражает не только взрывное настроение выпускников, но и отдает дань уважения великому земляку Игорю Курчатову.
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