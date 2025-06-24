В Екатеринбурге в районе Ботаники мать напала на маленького сына за то, что он дурачился и кривлялся на камеру, пока женщина пыталась его снять. Видео нападения разлетелось в соцсетях.
Судя по кадрам, женщина снимала, как ребенок катается на роликах. Однако, когда мальчик начал шутить, мать не сдержалась и повалила с одного удара маленького сына. «Ты че корчишь рожи такие дебильные? Ты че, дебил? Зачем такие рожи корчить, как будто ты дебилоид?» — обратилась женщина к ребенку, подняв его на ноги. На этом видео, опубликованное в telegram-канале «Уралмаш Екатеринбург», обрывается.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там пояснили, что уже начали проверку, в ходе которой установят обстоятельства инцидента и примут меры профилактического характера.
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