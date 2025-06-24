«Ты че дебил?»: в Екатеринбурге мать напала на маленького сына за дурачество. Видео

В Екатеринбурге мать ударом повалила сына за кривляния на камеру
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Мать снимала, как ребенок катается на роликах
Мать снимала, как ребенок катается на роликах Фото:

В Екатеринбурге в районе Ботаники мать напала на маленького сына за то, что он дурачился и кривлялся на камеру, пока женщина пыталась его снять. Видео нападения разлетелось в соцсетях.

Судя по кадрам, женщина снимала, как ребенок катается на роликах. Однако, когда мальчик начал шутить, мать не сдержалась и повалила с одного удара маленького сына. «Ты че корчишь рожи такие дебильные? Ты че, дебил? Зачем такие рожи корчить, как будто ты дебилоид?» — обратилась женщина к ребенку, подняв его на ноги. На этом видео, опубликованное в telegram-канале «Уралмаш Екатеринбург», обрывается.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там пояснили, что уже начали проверку, в ходе которой установят обстоятельства инцидента и примут меры профилактического характера.

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В Екатеринбурге в районе Ботаники мать напала на маленького сына за то, что он дурачился и кривлялся на камеру, пока женщина пыталась его снять. Видео нападения разлетелось в соцсетях. Судя по кадрам, женщина снимала, как ребенок катается на роликах. Однако, когда мальчик начал шутить, мать не сдержалась и повалила с одного удара маленького сына. «Ты че корчишь рожи такие дебильные? Ты че, дебил? Зачем такие рожи корчить, как будто ты дебилоид?» — обратилась женщина к ребенку, подняв его на ноги. На этом видео, опубликованное в telegram-канале «Уралмаш Екатеринбург», обрывается. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там пояснили, что уже начали проверку, в ходе которой установят обстоятельства инцидента и примут меры профилактического характера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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