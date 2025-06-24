Школьник из ХМАО выпил литр водки после экзаменов и оказался в реанимации

В Сургуте (ХМАО) подросток попал в реанимацию после того, как выпил литр водки, отмечая окончание экзаменов. Об этом рассказала президент центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.
«15-летний мальчик, празднуя окончание экзаменов, выпил литр водки и уснул на 16 часов. Вечером следующего дня его друг не смог разбудить и вызвал скорую помощь. Врачи сразу перевели подростка на ИВЛ и доставили в реанимацию нашего центра», — написала Белоцерковцева в своем telegram-канале.
Подростку провели лечение от алкогольного отравления. Уже на следующий день он начал дышать сам. В больнице он провел шесть дней и пошел на поправку. По словам врачей, мальчик из благополучной семьи.
В мэрии Сургута журналисту URA.RU сообщили, что после инцидента состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Специалисты проводят профилактическую работу с семьей школьника.
Ранее URA.RU писало, что жители поселка Ваховск (ХМАО) пожаловались на мужчину, который напоил четверых детей алкоголем. По их словам, один ребенок оказался из-за этого в больнице с интоксикацией.
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