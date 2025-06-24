Жители Израиля пожаловались, что с них берут деньги за доступ к бомбоубежищу. Видео

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Местные жители требовали 700 рублей за вход в бомбоубежище
Местные жители требовали 700 рублей за вход в бомбоубежище Фото:
новость из сюжета
Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

Русскоязычная девушка, проживающая в Тель-Авивском округе Израиля, рассказала о попытке взимания платы за доступ в бомбоубежище. Об этом жительница рассказала URA.RU. 

«На сегодняшний день ситуация повторилась», — заявила девушка в разговоре с корреспондентом URA.RU. Она говорила о повторении инцидента, когда в одном из бомбоубежищ Израиля местные жители обустроили синагогу и проявляли явную неохоту пускать посторонних в помещение во время молитв.

Девушка рассказала, что во время воздушной тревоги при попытке воспользоваться укрытием с людей потребовали оплату, сумма которой эквивалентна 700 российским рублям с каждого. Эта история также распространилась в местном чате мигрантов. 

Ранее во время массированного удара израильтяне не пустили в бомбоубежище иностранных граждан. Люди закрывали двери перед носом у рабочих-мигрантов и даже украинских «беженцев», которые были шокированы поведением граждан приютившей их страны. Об этом пишет НТВ. 

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Русскоязычная девушка, проживающая в Тель-Авивском округе Израиля, рассказала о попытке взимания платы за доступ в бомбоубежище. Об этом жительница рассказала URA.RU.  «На сегодняшний день ситуация повторилась», — заявила девушка в разговоре с корреспондентом URA.RU. Она говорила о повторении инцидента, когда в одном из бомбоубежищ Израиля местные жители обустроили синагогу и проявляли явную неохоту пускать посторонних в помещение во время молитв. Девушка рассказала, что во время воздушной тревоги при попытке воспользоваться укрытием с людей потребовали оплату, сумма которой эквивалентна 700 российским рублям с каждого. Эта история также распространилась в местном чате мигрантов.  Ранее во время массированного удара израильтяне не пустили в бомбоубежище иностранных граждан. Люди закрывали двери перед носом у рабочих-мигрантов и даже украинских «беженцев», которые были шокированы поведением граждан приютившей их страны. Об этом пишет НТВ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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