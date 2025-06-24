Русскоязычная девушка, проживающая в Тель-Авивском округе Израиля, рассказала о попытке взимания платы за доступ в бомбоубежище. Об этом жительница рассказала URA.RU.
«На сегодняшний день ситуация повторилась», — заявила девушка в разговоре с корреспондентом URA.RU. Она говорила о повторении инцидента, когда в одном из бомбоубежищ Израиля местные жители обустроили синагогу и проявляли явную неохоту пускать посторонних в помещение во время молитв.
Девушка рассказала, что во время воздушной тревоги при попытке воспользоваться укрытием с людей потребовали оплату, сумма которой эквивалентна 700 российским рублям с каждого. Эта история также распространилась в местном чате мигрантов.
Ранее во время массированного удара израильтяне не пустили в бомбоубежище иностранных граждан. Люди закрывали двери перед носом у рабочих-мигрантов и даже украинских «беженцев», которые были шокированы поведением граждан приютившей их страны. Об этом пишет НТВ.
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