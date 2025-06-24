Фура на скорости влетела в иномарки, стоящие в пробке на ЕКАД. Фото

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На месте ЧП работают инспекторы (архивное фото)
На месте ЧП работают инспекторы (архивное фото) Фото:

На 45-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги вечером 24 июня водитель грузовика врезался в три впереди стоящие в заторе иномарки. В результате аварии пострадали три человека, рассказали в Госавтоинспекции.

«Водитель грузовика „Scania“ с полуприцепом, двигаясь по ЕКАД со стороны Московского тракта в направлении Серовского тракта, допустил наезд на впереди стоящие в заторе Fiat Doblo, Chevrolet Lacetti и Hyundai Starex», — пояснили в ведомстве. Пострадали водитель и два пассажира Fiat, их госпитализировали.

Водителем большегруза оказался 55-летний мужчина со стажем вождения 26 лет. В момент ДТП был трезв, как и остальные участники аварии. На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции.

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На 45-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги вечером 24 июня водитель грузовика врезался в три впереди стоящие в заторе иномарки. В результате аварии пострадали три человека, рассказали в Госавтоинспекции. «Водитель грузовика „Scania“ с полуприцепом, двигаясь по ЕКАД со стороны Московского тракта в направлении Серовского тракта, допустил наезд на впереди стоящие в заторе Fiat Doblo, Chevrolet Lacetti и Hyundai Starex», — пояснили в ведомстве. Пострадали водитель и два пассажира Fiat, их госпитализировали. Водителем большегруза оказался 55-летний мужчина со стажем вождения 26 лет. В момент ДТП был трезв, как и остальные участники аварии. На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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