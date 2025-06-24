На 45-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги вечером 24 июня водитель грузовика врезался в три впереди стоящие в заторе иномарки. В результате аварии пострадали три человека, рассказали в Госавтоинспекции.
«Водитель грузовика „Scania“ с полуприцепом, двигаясь по ЕКАД со стороны Московского тракта в направлении Серовского тракта, допустил наезд на впереди стоящие в заторе Fiat Doblo, Chevrolet Lacetti и Hyundai Starex», — пояснили в ведомстве. Пострадали водитель и два пассажира Fiat, их госпитализировали.
Водителем большегруза оказался 55-летний мужчина со стажем вождения 26 лет. В момент ДТП был трезв, как и остальные участники аварии. На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции.
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