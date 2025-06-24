От организаторов Парижского полумарафона под Челябинском «сбежала» мебель

В Челябинской области организаторы Парижского полумарафона сообщили о пропаже имущества после завершения спортивного мероприятия. Неизвестные забрали стулья, столы, кресло-мешок и металлические ограждения. Владельцы реквизита намерены обратиться в полицию. Соответствующая информация появилась в группе администрации поселения в социальной сети "ВКонтакте".
"Утеряно имущество организатора мероприятия: 13 пластиковых стульев, два пластиковых стола, три металлических ограждения (фан-барьер), один кресло-мешок. Просим владеющих какой-либо информацией сообщить в администрацию Парижского сельского поселения", — уточняется в сообщении.
Организаторы выразили надежду на содействие жителей и участников мероприятия в поиске утраченного имущества. В противном случае они намерены направить заявление о пропаже в правоохранительные органы.
Как сообщало URA.RU ранее, в 2025 году Парижский полумарафон собрал рекордное количество участников. На старт вышло более 3000 человек. Для сравнения, в 2016 году, когда проводился первый забег, легкоатлетов было всего 200 человек. А Парижская неделя моды в Нагайбакском районе, проходившая в ходе большого спортивного праздника, переросла в самостоятельное мероприятие.
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