24 июня 2025

От организаторов Парижского полумарафона под Челябинском «сбежала» мебель

После Парижского полумарафона пропали стулья, столы и ограждения
© Служба новостей «URA.RU»
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Организаторы забега в Париже надеются отыскать пропавшее имущество
Организаторы забега в Париже надеются отыскать пропавшее имущество Фото:

В Челябинской области организаторы Парижского полумарафона сообщили о пропаже имущества после завершения спортивного мероприятия. Неизвестные забрали стулья, столы, кресло-мешок и металлические ограждения. Владельцы реквизита намерены обратиться в полицию. Соответствующая информация появилась в группе администрации поселения в социальной сети "ВКонтакте".

"Утеряно имущество организатора мероприятия: 13 пластиковых стульев, два пластиковых стола, три металлических ограждения (фан-барьер), один кресло-мешок. Просим владеющих какой-либо информацией сообщить в администрацию Парижского сельского поселения", — уточняется в сообщении.

Организаторы выразили надежду на содействие жителей и участников мероприятия в поиске утраченного имущества. В противном случае они намерены направить заявление о пропаже в правоохранительные органы.

Как сообщало URA.RU ранее, в 2025 году Парижский полумарафон собрал рекордное количество участников. На старт вышло более 3000 человек. Для сравнения, в 2016 году, когда проводился первый забег, легкоатлетов было всего 200 человек. А Парижская неделя моды в Нагайбакском районе, проходившая в ходе большого спортивного праздника, переросла в самостоятельное мероприятие.

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В Челябинской области организаторы Парижского полумарафона сообщили о пропаже имущества после завершения спортивного мероприятия. Неизвестные забрали стулья, столы, кресло-мешок и металлические ограждения. Владельцы реквизита намерены обратиться в полицию. Соответствующая информация появилась в группе администрации поселения в социальной сети "ВКонтакте". "Утеряно имущество организатора мероприятия: 13 пластиковых стульев, два пластиковых стола, три металлических ограждения (фан-барьер), один кресло-мешок. Просим владеющих какой-либо информацией сообщить в администрацию Парижского сельского поселения", — уточняется в сообщении. Организаторы выразили надежду на содействие жителей и участников мероприятия в поиске утраченного имущества. В противном случае они намерены направить заявление о пропаже в правоохранительные органы. Как сообщало URA.RU ранее, в 2025 году Парижский полумарафон собрал рекордное количество участников. На старт вышло более 3000 человек. Для сравнения, в 2016 году, когда проводился первый забег, легкоатлетов было всего 200 человек. А Парижская неделя моды в Нагайбакском районе, проходившая в ходе большого спортивного праздника, переросла в самостоятельное мероприятие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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