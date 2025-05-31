Парижская неделя моды в Нагайбакском районе Челябинской области переросла в самостоятельное мероприятие. В будущем показы организуют отдельным событием, разделив со спортивной частью — полумарафоном. Об этом URA.RU заявила супруга губернатора Челябинской области, общественный деятель Ирина Текслер.
«Мне кажется, что сегодня, когда закончилась замечательным показом наша Парижская неделя моды, зрители аплодировали, поддержали традицию ее проведения. Я думаю, что это уже может стать отдельным мероприятием. Мы разделим со спортивным мероприятием, с Парижским полумарафоном, и сделаем два таких больших события здесь, в Париже. Ведь мы это можем сделать на самом высоком уровне», — сказала Ирина Текслер.
Также Ирина Текслер отметила, что организаторы показов получили большое количество заявок от участников. Мода не знает запретов и санкций, необходимо помогать молодым российским дизайнерам завоевывать новые рынки, подчеркнула супруга главы региона.
Как сообщало URA.RU ранее, в селе Париж 31 мая состоялась Парижская неделя моды. Значимое событие для региональной модной индустрии объединило именитых гостей и перспективных дизайнеров. На площадке мероприятия Международный институт дизайна и сервиса (МИДИС) представил коллекцию «Аркаим». Модели вышли на подиум под звуки этнической музыки, своими образами напомнив о бескрайней аркаимской степи, «которая была свидетелем многих историй и битв».
Во второй день IX Парижского полумарафона в воскресенье, 1 июня, в Нагайбакском районе пройдут забеги на на 10 и 21,1 км. Состоится детский старт на 150 метров, также предусмотрены дистанции «Мой первый километр» и «Парижская миля». Будет работать ярмарка, запланированы мастер-классы от ремесленников и блюда национальной кухни.
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