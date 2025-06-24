24 июня 2025

Слюсарь: в Таганроге из-за падения обломков БПЛА вынесло стену на стадионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Среди мирных жителей жертв нет
Среди мирных жителей жертв нет Фото:

В Таганроге из-за падения обломков БПЛА вспыхнула кровля здания, а в Азове загорелся камыш. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В Таганроге из-за падения БПЛА на стадионе „Форте Арена“ загорелась кровля здания на площади 30 квадратных метров, разрушена стена. В Азове обломками беспилотника посечена кровля зернового склада в порту, поблизости загорелся камыш на площади до пяти квадратных метров», — написал глава региона в своем telegram-канале.

По его словам, в обоих случаях жертв и пострадавших нет. На место выехали специалисты экстренных служб, пожары оперативно потушили. Информация о последствиях на земле уточняется, добавил Слюсарь.

Ранее Минобороны доложило, что в небе над РФ вечером 24 июня средства ПВО уничтожили 22 украинских БПЛА. Вся главная информация об атаке ВСУ собрана в  трансляции URA.RU.

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В Таганроге из-за падения обломков БПЛА вспыхнула кровля здания, а в Азове загорелся камыш. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. «В Таганроге из-за падения БПЛА на стадионе „Форте Арена“ загорелась кровля здания на площади 30 квадратных метров, разрушена стена. В Азове обломками беспилотника посечена кровля зернового склада в порту, поблизости загорелся камыш на площади до пяти квадратных метров», — написал глава региона в своем telegram-канале. По его словам, в обоих случаях жертв и пострадавших нет. На место выехали специалисты экстренных служб, пожары оперативно потушили. Информация о последствиях на земле уточняется, добавил Слюсарь. Ранее Минобороны доложило, что в небе над РФ вечером 24 июня средства ПВО уничтожили 22 украинских БПЛА. Вся главная информация об атаке ВСУ собрана в  трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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