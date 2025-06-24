Во всех аэропортах России сняли ограничения

В казанском и нежнекамском аэропортах сняты ограничения на прилет и вылет бортов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. К моменту публикации все аэропорты страны вернулись к штатному расписанию.
«В аэропорту Казань и Нижнекамск (Бегишево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 10 самолетов, выполнявших рейсы в столицу Татарстана, и один, летевший в Нижнекамск», — уточнил Артем Кореняко в своем telegram-канале.
Ранее запрет на посадку и взлет для самолетов вводили во Внуково и Шереметьево, а также аэропортах Тамбова, Саратова, Пензы и Самары, Ульяновска и Чебоксар. ВСУ атаковали девять регионов РФ в ночь на 25 июня. Подробнее о нападении узнаете из трансляции URA.RU.
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