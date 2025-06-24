24 июня 2025

Росавиация: авиакомпании корректируют расписание полетов в ряде аэропортов

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Расписание полетов меняют на фоне атак БПЛА
Расписание полетов меняют на фоне атак БПЛА Фото:

Авиакомпании России изменяют расписание рейсов на 24 июня из-за временной приостановки полетов в нескольких аэропортах Приволжского федерального округа. Об этом сообщает Росавиация.

«В связи с временной приостановкой полетов в ряде аэропортов Приволжского федерального округа (ПФО) авиакомпании корректируют расписание рейсов», — сообщили в Росавиации. Ранее об изменениях в графике уже уведомили пассажиров такие перевозчики, как «Аэрофлот» и Nordwind.

В Росавиации уточнили, что во всех временно закрытых аэропортах принимаются меры по обеспечению комфорта пассажиров. Обстановка в терминалах оценивается как спокойная, перебоев с обслуживанием не зафиксировано. Специалисты авиакомпаний и сотрудники аэропортов взаимодействуют для оперативного информирования клиентов о дальнейших изменениях в расписании.

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Авиакомпании России изменяют расписание рейсов на 24 июня из-за временной приостановки полетов в нескольких аэропортах Приволжского федерального округа. Об этом сообщает Росавиация. «В связи с временной приостановкой полетов в ряде аэропортов Приволжского федерального округа (ПФО) авиакомпании корректируют расписание рейсов», — сообщили в Росавиации. Ранее об изменениях в графике уже уведомили пассажиров такие перевозчики, как «Аэрофлот» и Nordwind. В Росавиации уточнили, что во всех временно закрытых аэропортах принимаются меры по обеспечению комфорта пассажиров. Обстановка в терминалах оценивается как спокойная, перебоев с обслуживанием не зафиксировано. Специалисты авиакомпаний и сотрудники аэропортов взаимодействуют для оперативного информирования клиентов о дальнейших изменениях в расписании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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