Авиакомпании России изменяют расписание рейсов на 24 июня из-за временной приостановки полетов в нескольких аэропортах Приволжского федерального округа. Об этом сообщает Росавиация.
«В связи с временной приостановкой полетов в ряде аэропортов Приволжского федерального округа (ПФО) авиакомпании корректируют расписание рейсов», — сообщили в Росавиации. Ранее об изменениях в графике уже уведомили пассажиров такие перевозчики, как «Аэрофлот» и Nordwind.
В Росавиации уточнили, что во всех временно закрытых аэропортах принимаются меры по обеспечению комфорта пассажиров. Обстановка в терминалах оценивается как спокойная, перебоев с обслуживанием не зафиксировано. Специалисты авиакомпаний и сотрудники аэропортов взаимодействуют для оперативного информирования клиентов о дальнейших изменениях в расписании.
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