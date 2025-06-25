Мизулина помогла школьнику нормально сдать ЕГЭ: детали скандала с техсбоем

Мизулина заступилась за школьника на ЕГЭ
© Служба новостей «URA.RU»
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Мизулина написала обращение в Рособрнадзор
Мизулина написала обращение в Рособрнадзор Фото:

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина помогла выпускнику из Нижнего Новгорода добиться справедливости. Школьнику из-за технического сбоя не хватило времени сдать ЕГЭ так, как он планировал. Мизулина обратилась в Рособрнадзор. После этого парню дали возможность сдать экзамен еще раз. Подробности — в материале URA.RU.

Техсбой едва не лишил школьника адекватной оценки

На экзамене отказала техника
На экзамене отказала техника
Фото:

По словам выпускника, на ЕГЭ по информатике у него 40 минут не открывалась программа. Одиннадцатиклассник просил организаторов в аудитории о помощи. Педагоги пытались починить компьютеры, вместо того, чтобы сказать парню о возможности написать апелляцию на сдачу в резервный день, сообщает портал «Нижний Новгород Онлайн». Когда техника заработала парень стал выполнять задания, но времени не хватило. Школьник обратился к Мизулиной.

Что сделала Мизулина

Мизулина получила обращение выпускника
Мизулина получила обращение выпускника
Фото:

Мизулина обратилась по этой ситуации в Рособрнадзор. Была проведена служебная проверка, просмотрен материал с камер видеонаблюдения. Факт нарушения порядка проведения ЕГЭ подтвердился.

Результат ученика аннулировали, ему предоставили возможность снова сдать экзамен в резервный день, — написала Мизулина в telegram-канале. Она добавила, что выпускник пересдал экзамен 19 июня.

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Это уже второй громкий инцидент с итоговой аттестацией в Нижегородской области за последнее время. Ранее девятиклассники из Дзержинска столкнулись с неверной аудиозаписью на ОГЭ по русскому языку, и в итоге это лишило их баллов за изложение. В отличие от нынешнего случая, им разрешили перепроверить работы без повторной сдачи.

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Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина помогла выпускнику из Нижнего Новгорода добиться справедливости. Школьнику из-за технического сбоя не хватило времени сдать ЕГЭ так, как он планировал. Мизулина обратилась в Рособрнадзор. После этого парню дали возможность сдать экзамен еще раз. Подробности — в материале URA.RU. Техсбой едва не лишил школьника адекватной оценки По словам выпускника, на ЕГЭ по информатике у него 40 минут не открывалась программа. Одиннадцатиклассник просил организаторов в аудитории о помощи. Педагоги пытались починить компьютеры, вместо того, чтобы сказать парню о возможности написать апелляцию на сдачу в резервный день, сообщает портал «Нижний Новгород Онлайн». Когда техника заработала парень стал выполнять задания, но времени не хватило. Школьник обратился к Мизулиной. Что сделала Мизулина Мизулина обратилась по этой ситуации в Рособрнадзор. Была проведена служебная проверка, просмотрен материал с камер видеонаблюдения. Факт нарушения порядка проведения ЕГЭ подтвердился. Результат ученика аннулировали, ему предоставили возможность снова сдать экзамен в резервный день, — написала Мизулина в telegram-канале. Она добавила, что выпускник пересдал экзамен 19 июня. Похожие инциденты Это уже второй громкий инцидент с итоговой аттестацией в Нижегородской области за последнее время. Ранее девятиклассники из Дзержинска столкнулись с неверной аудиозаписью на ОГЭ по русскому языку, и в итоге это лишило их баллов за изложение. В отличие от нынешнего случая, им разрешили перепроверить работы без повторной сдачи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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