Челябинцы пожаловались Бастрыкину на крышу дома, пробитую антеннами

Крыша дома, поврежденная много лет назад при установке антенн в Еманжелинске Челябинской области, стала предметом проверки в СК РФ. Руководитель ведомства Александр Бастрыкин инициировал ее, поручив доложить о возможных нарушениях прав жильцов. Об этом сообщается в telegram-канале информационного центра Следственного комитета России.
«В сети Интернет сообщается о нарушении прав жильцов многоквартирного дома. Более десяти лет назад в здании 1973 года постройки при установке спутниковых антенн была повреждена кровля. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки», — говорится в сообщении.
В информационном центре также уточняется, что во время дождей помещения затапливает, при этом электропроводка находится в неисправном состоянии. Ремонт до сих пор не проведен, а обращения граждан в компетентные органы результатов не принесли.
Как сообщало URA.RU ранее, глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию по обращению переселенцев из аварийного жилья в Усть-Катаве. Тогда в ведомстве также поручали провести процессуальную проверку после жалоб на затягивание ввода в эксплуатацию нового дома для ветхоаварийщиков.
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