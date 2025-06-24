24 июня 2025

Челябинцы пожаловались Бастрыкину на крышу дома, пробитую антеннами

СК РФ проверит крышу дома в Еманжелинске, поврежденную антеннами
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы попросили разобраться в ситуации с поврежденной антеннами кровлей
Челябинцы попросили разобраться в ситуации с поврежденной антеннами кровлей Фото:

Крыша дома, поврежденная много лет назад при установке антенн в Еманжелинске Челябинской области, стала предметом проверки в СК РФ. Руководитель ведомства Александр Бастрыкин инициировал ее, поручив доложить о возможных нарушениях прав жильцов. Об этом сообщается в telegram-канале информационного центра Следственного комитета России.

«В сети Интернет сообщается о нарушении прав жильцов многоквартирного дома. Более десяти лет назад в здании 1973 года постройки при установке спутниковых антенн была повреждена кровля. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки», — говорится в сообщении.

В информационном центре также уточняется, что во время дождей помещения затапливает, при этом электропроводка находится в неисправном состоянии. Ремонт до сих пор не проведен, а обращения граждан в компетентные органы результатов не принесли.

Как сообщало URA.RU ранее, глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию по обращению переселенцев из аварийного жилья в Усть-Катаве. Тогда в ведомстве также поручали провести процессуальную проверку после жалоб на затягивание ввода в эксплуатацию нового дома для ветхоаварийщиков.

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Крыша дома, поврежденная много лет назад при установке антенн в Еманжелинске Челябинской области, стала предметом проверки в СК РФ. Руководитель ведомства Александр Бастрыкин инициировал ее, поручив доложить о возможных нарушениях прав жильцов. Об этом сообщается в telegram-канале информационного центра Следственного комитета России. «В сети Интернет сообщается о нарушении прав жильцов многоквартирного дома. Более десяти лет назад в здании 1973 года постройки при установке спутниковых антенн была повреждена кровля. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки», — говорится в сообщении. В информационном центре также уточняется, что во время дождей помещения затапливает, при этом электропроводка находится в неисправном состоянии. Ремонт до сих пор не проведен, а обращения граждан в компетентные органы результатов не принесли. Как сообщало URA.RU ранее, глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию по обращению переселенцев из аварийного жилья в Усть-Катаве. Тогда в ведомстве также поручали провести процессуальную проверку после жалоб на затягивание ввода в эксплуатацию нового дома для ветхоаварийщиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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