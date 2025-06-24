24 июня 2025

Депутат Ковпак приехал с поздравлениями на завод, где делают лучшую* в России минеральную воду. Фото

Свердловский депутат Ковпак побывал на сысертском заводе «Чистогорье»
© Служба новостей «URA.RU»
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Уральский производитель стал лучшим в номинации «Выбор потребителя»
Уральский производитель стал лучшим в номинации «Выбор потребителя» Фото:

Депутат Госдумы от Свердловской области Лев Ковпак побывал на заводе «Чистогорье», где делают минеральную воду «Демидовъ» — лучшую в России по результатам престижного конкурса. Он осмотрел все производство от начала и до конца, пообщался с сотрудниками и руководством предприятия.

В апреле завод «Чистогорье» и минеральная вода » Демидовъ» получили золотую медаль конкурса «РОСГЛАВВОДА — главная вода России». С получением важной награды предприятие поздравляли в свердловском правительстве. «Конкуренция была высокой. Эксперты оценили 151 образец воды и безалкогольной продукции, представленные 57 компаниями со всей страны. Уральский производитель стал лучшим в номинации «Выбор потребителя», что говорит о высоком качестве и востребованности продукции», — комментировала по итогу конкурса министр агропромышленного комплекса региона Анна Кузнецова.

И уже в мае завод «Чистогорье» еще раз подтвердил качество, своей продукции на XXI Ежегодном Фестивале Качества Воды, получив два диплома I степени в номинации «Вода питьевая» по торговой марке «Демидовъ».

Поздравить предприятие приехал и Лев Ковпак, так как оно находится на территории его Каменск-Уральского округа. «Здесь работают высококлассные специалисты, благодаря которым завод и получил заслуженную оценку. Я убедился в этом лично: производство отлажено до мелочей. Считаю необходимым поддерживать местного производителя, ведь кроме того что „Чистогорье“ выпускает качественный продукт, он также обеспечивает рабочими местами сотни наших сограждан и является крупным налогоплательщиком. Все налоговые отчисления идут в бюджет Свердловской области, на ее развитие и процветание», — прокомментировал он.

Завод «Чистогорье» — один из крупнейших производителей безалкогольной продукции на Урале, в Поволжье и Сибири, работает с 1997 года. Здесь круглосуточно работают четыре автоматизированные линии, способные выпускать до 50 тонн готовой продукции в час. В ассортименте — питьевая и минеральная вода, холодный чай, лимонады, квас. Свердловчанам продукция завода знакома хорошо — напитки можно найти во всех крупных торговых сетях.

Воду для продукции добывают из лицензированной артезианской скважины Восточно-Уктусского месторождения глубиной 70 метров. Скважина была пробурена еще в 1969 году, и на протяжении десятилетий состав добываемой воды остается стабильным — это подтверждают регулярные лабораторные исследования.

*лучшую по итогу конкурса «РОСГЛАВВОДА — главная вода России» в номинации «Выбор потребителя» в 2025 году

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Депутат Госдумы от Свердловской области Лев Ковпак побывал на заводе «Чистогорье», где делают минеральную воду «Демидовъ» — лучшую в России по результатам престижного конкурса. Он осмотрел все производство от начала и до конца, пообщался с сотрудниками и руководством предприятия. В апреле завод «Чистогорье» и минеральная вода » Демидовъ» получили золотую медаль конкурса «РОСГЛАВВОДА — главная вода России». С получением важной награды предприятие поздравляли в свердловском правительстве. «Конкуренция была высокой. Эксперты оценили 151 образец воды и безалкогольной продукции, представленные 57 компаниями со всей страны. Уральский производитель стал лучшим в номинации «Выбор потребителя», что говорит о высоком качестве и востребованности продукции», — комментировала по итогу конкурса министр агропромышленного комплекса региона Анна Кузнецова. И уже в мае завод «Чистогорье» еще раз подтвердил качество, своей продукции на XXI Ежегодном Фестивале Качества Воды, получив два диплома I степени в номинации «Вода питьевая» по торговой марке «Демидовъ». Поздравить предприятие приехал и Лев Ковпак, так как оно находится на территории его Каменск-Уральского округа. «Здесь работают высококлассные специалисты, благодаря которым завод и получил заслуженную оценку. Я убедился в этом лично: производство отлажено до мелочей. Считаю необходимым поддерживать местного производителя, ведь кроме того что „Чистогорье“ выпускает качественный продукт, он также обеспечивает рабочими местами сотни наших сограждан и является крупным налогоплательщиком. Все налоговые отчисления идут в бюджет Свердловской области, на ее развитие и процветание», — прокомментировал он. Завод «Чистогорье» — один из крупнейших производителей безалкогольной продукции на Урале, в Поволжье и Сибири, работает с 1997 года. Здесь круглосуточно работают четыре автоматизированные линии, способные выпускать до 50 тонн готовой продукции в час. В ассортименте — питьевая и минеральная вода, холодный чай, лимонады, квас. Свердловчанам продукция завода знакома хорошо — напитки можно найти во всех крупных торговых сетях. Воду для продукции добывают из лицензированной артезианской скважины Восточно-Уктусского месторождения глубиной 70 метров. Скважина была пробурена еще в 1969 году, и на протяжении десятилетий состав добываемой воды остается стабильным — это подтверждают регулярные лабораторные исследования. *лучшую по итогу конкурса «РОСГЛАВВОДА — главная вода России» в номинации «Выбор потребителя» в 2025 году
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