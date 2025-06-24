В каких школах Челябинской область откроют губернаторские инженерные классы в ближайший учебный год

В Челябинской области подведены итоги конкурсного отбора на открытие в школах и лицеях губернаторских инженерных классов. Определены 64 победителя, на базе которых откроют 75 профильных классов, сообщили в пресс-службе ГБУ ДПО «Челябинский институт развития образования».
«После проведенной экспертизы конкурсных материалов определены 64 победителя конкурсного отбора для открытия губернаторских инженерных классов в общеобразовательных организациях Челябинской области в 2025/2026 учебном году. На их базе открылись 43 предпрофильных и 75 профильных губернаторских инженерных класса. При этом на базе 17 общеобразовательных организаций в 2025/2026 учебном году будут функционировать и 10-е профильные, и 8-е предпрофильные классы одновременно», — сообщила пресс-служба института развития в telegram-канале.
Губернаторские инженерные классы ориентированы на создание условий для получения школьниками образования, приоритетного для экономики региона. В частности, добыча и обогащение, металлургия, машиностроение, сельское хозяйство, а также производство материалов, мирный атом, национальная технологическая инициатива и другие. Инженерные классы будут открыты по следующим направлениям — интеллектуальное производство, IT-технологии, машиностроение, физико-технические науки и технологии, агроинженерия и другие.
В Челябинской области с 1 сентября в таких классах начнут обучение более 2500 человек, из них более 1000 в предпрофильных классах и более 1500 — в профильных. Губернаторские инженерные классы открыты в школах Челябинска, Аши, Кыштыма, Трехгорного, Магнитогорска, Троицка, а также в классах сельских школ.
В Челябинской области подвели итоги Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам. На сто баллов сдали 123 школьника. Семь выпускников написали ЕГЭ на 200 баллов, сообщила ранее пресс-служба регионального министерства образования.
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