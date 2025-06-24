24 июня 2025

Два челябинских вуза попали в рейтинг с максимальными зарплатами выпускников

ЮУрГУ и ЧелГУ попали в топ с самыми высокими зарплатами выпускников
© Служба новостей «URA.RU»
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Экономисты и финансисты ЧелГУ и ЮУрГУ зарабатывают больше всех в стране
Экономисты и финансисты ЧелГУ и ЮУрГУ зарабатывают больше всех в стране Фото:

Выпускники экономических и финансовых факультетов Челябинского госуниверситета и Южно-Уральского госуниверситета попали в топ максимальных зарплат выпускников вузов. Об этом сообщили эксперты сайта SuperJob.

«Южно-Уральский госуниверситет (национальный исследовательский университет) в этом году расположился на 14 строке рейтинга, а Челябинский госуниверситет — на 18 строке», — сообщили эксперты сайта SuperJob на основе рейтинга вузов России по уровню зарплат выпускников 2019–2024 годов, которые трудятся в сфере экономики и финансов. Всего в рейтинге приняли участие 57 государственных вузов из 40 городов России.

На первом месте рейтинга находится Московский государственный институт международных отношений МИД РФ (МГИМО) с зарплатой в первые пять лет порядка 200 тысяч рублей. Зарплаты выпускников экономических факультетов ЮУрГУ достигают 100 тысяч рублей, при этом около 68% выпускников остаются работать в Челябинске. У выпускников ЧелГУ оплата труда достигает 85 тысяч рублей. 

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Выпускники экономических и финансовых факультетов Челябинского госуниверситета и Южно-Уральского госуниверситета попали в топ максимальных зарплат выпускников вузов. Об этом сообщили эксперты сайта SuperJob. «Южно-Уральский госуниверситет (национальный исследовательский университет) в этом году расположился на 14 строке рейтинга, а Челябинский госуниверситет — на 18 строке», — сообщили эксперты сайта SuperJob на основе рейтинга вузов России по уровню зарплат выпускников 2019–2024 годов, которые трудятся в сфере экономики и финансов. Всего в рейтинге приняли участие 57 государственных вузов из 40 городов России. На первом месте рейтинга находится Московский государственный институт международных отношений МИД РФ ( МГИМО) с зарплатой в первые пять лет порядка 200 тысяч рублей. Зарплаты выпускников экономических факультетов ЮУрГУ достигают 100 тысяч рублей, при этом около 68% выпускников остаются работать в Челябинске. У выпускников ЧелГУ оплата труда достигает 85 тысяч рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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