Пермь стала одним из городов-аутсайдеров по росту цен на готовые квартиры

В Перми с января по июнь 2025 года цены на вторичном рынке жилья выросли на 2,25%. Это один из самых низких показателей по России, что делает столицу Прикамья аутсайдером по росту цен на готовые квартиры. Об этом URA.RU рассказали аналитики витрины недвижимости Restate.
«Среди 12 крупнейших городов России (население свыше одного млн человек) средний рост цен составил около 3,9%. В Перми за полгода квадратный метр подорожал на 2,25% до 115,2 тысячи рублей. Это пятый показатель среди городов миллионников», — сказано в сообщении.
Уточняется, что на первом месте оказался Санкт-Петербург. В северной столице квартиры не подорожали, а наоборот, стали дешевле на 3,61%. Затем идет Уфа, где цены снизились на 0,55%. В Краснодаре аналитики отметили повышение стоимости «квадрата» на 0,53%, а в Омске — на 1,18%. Больше всего квартиры подорожали в Москве — на 18,19%. По словам экспертов Restate, жилье сильнее подорожало в тех городах, где активно развивается IT-среда, транспорт и арендная инфраструктура. При этом не обошлось и без сюрпризов, где резкие перекосы цен обусловлены только внутренним рынком.
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