Экс-главу Росимущества задержали в Удмуртии

Экс-глава Росимущества Удмуртской области задержана
Бывшего руководителя Росимущества Удмуртской области задержали за получение крупных взяток. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. Как уточняет следствие, в 2024 году фигурантка получила более 1,9 млн рублей.
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