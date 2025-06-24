В Челябинской области благоустроят 777 общественных пространств

В Челябинской области до 2030 года благоустроят 777 общественных пространств. Об этом сообщила министр ЖКХ региона Людмила Алпатова на комитете по строительной политике и ЖКХ областного заксобрания.
«Для достижения национальной цели „Комфортная и безопасная среда для жизни“ Челябинской области предстоит благоустроить до 2030 года 777 общественных пространств», — отметила Алпатова. Реализация региональной программы началась в 2019 году.
В течение 2024 года в регионе были благоустроены 55 дворовых территорий, а также 128 парков, скверов, пешеходных зон и набережных. Финансирование проектов в сфере благоустройства достигло 1,8 миллиарда рублей. Перечень объектов, подлежащих благоустройству, формируется на основании общественных обсуждений, на которых жители могут выразить свои предпочтения. В 2025 году в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства приняли участие 628 тысяч человек.
Три реализованных проекта были отмечены как лучшие на Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. Это экологический парк «Троицкая крепость» на берегу реки Уй, благоустройство набережной в центральном районе Миасса, а также реконструкция улицы Ленина в городе Сатка.
В 2025 году объем финансирования программ благоустройства сохранился на уровне предыдущего года — 1,8 миллиарда рублей. На эти средства планируется привести в порядок девять дворовых территорий и 139 общественных пространств. В частности, работы запланированы на «Аллее Славы» в поселке Бреды, пешеходной зоне проспекта Гагарина в Златоусте, сквере у памятника «Борцам революции» в Копейске, спортивной площадке в рабочем поселке Магнитка Кусинского муниципального округа, а также на улице 2-я Эльтонская в Челябинске в районе городского пляжа. Кроме того, продолжается реализация еще пяти проектов-победителей Всероссийского конкурса благоустройства в Верхнеуральске, Карабаше, Кыштыме, Миассе и Озерске.
Как отметил зампредседателя областного заксобрания Андрей Шмидт, создание комфортной городской среды для жителей остается одним из главных приоритетов. «Если рассматривать общие итоги с 2019 года, сумма финансирования программ благоустройства достигла порядка 10 миллиардов рублей, а количество благоустроенных дворовых и общественных пространств на территории Челябинской области превысило 1900 объектов. Благодаря этим преобразованиям муниципалитеты приобретают современный облик, создаются новые точки притяжения для жителей — пространства для прогулок и семейного отдыха. Правительство региона совместно с Законодательным собранием создает все необходимые условия для этого», — подчеркнул Андрей Шмидт.
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