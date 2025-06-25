Новолуние в Раке обещает быть мощным. Этот знак зодиака, символизирующий дом, семью, эмоции и интуиции, а также усилит стремление комфорту и общению с родными. В этот период появится склонность сочувствию и проявлению заботы. В беседе с корреспондентом URA.RU астролог Борис Зак рассказал, как июньское Новолуние повлияет на все знаки зодиака.
Как Новолуние в знаке Рака повлияет на жизнь
Новолуние в знаке Рака наступит 25 июня в 13:31 по московскому времени. Это одно из самых эмоционально насыщенных астрологических событий года. Это время, когда Луна, Солнце и Юпитер выстроятся в особую конфигурацию, и усилят влияние на дом, семью и внутреннее состояние людей.
Рак — знак водной стихии, поэтому в дни новолуния многие почувствуют эмоциональную нестабильность, волнение и тревогу. В этот период астролог Борис Зак советует не поддаваться панике, а направить энергию на созидание, уделить время своим близким и помечтать.
Исполнение желаний в Новолуние
«Новолуние — это период, когда важно загадывать желания и ставить цели на новый лунный месяц. Предстоящее новолуние будет особенным, так как в этот день Солнце в Раке находится в соединении с планетой удачи — Юпитером», — рассказал Борис Зак.
По его словам, желания, загаданные в этот день, получат дополнительную энергию и исполнятся быстрее и масштабнее, чем вы предполагали. При этом он отметил, что желания эти должны быть реалистичны и хорошо продуманы. Лучше всего это новолуние подходит для желаний и планов, связанных с домом, семьей и собственным эмоциональным состоянием.
Отличные условия для сделок с недвижимостью
Усиленный энергиями Юпитера, Рак сделает все, чтобы активно продвинуть те сферы, за которые отвечает. Поэтому в ближайший месяц актуальными могут стать вопросы, связанные с недвижимостью. По словам астролога, наилучший период для сделок в сфере недвижимости — ближайшие две недели после новолуния. «В этот период хорошо пойдут дела, связанные с покупкой недвижимости, обустройством дома, общением внутри семьи», — рассказал эксперт.
Семья и личная жизнь
Период с новолуния и ближайшие две недели не подходят для скандалов, разводов. Рак — это эмоциональный знак, а на эмоциях можно сильно наломать дров, после чего будете сожалеть о содеянном, считает эксперт.
По его словам, этот период особенно удачен для решения семейных вопросов. Хорошее время для общения с близкими, совместных мероприятий и укрепления семейных связей. Если вы давно хотели провести время вместе с родными, сейчас самое подходящее время.
Не сдерживайте эмоции
Астролог советует в этот период начинать и продолжать работу с психологом. По его словам, если даже не обращаться к специалисту, то важно в это время самостоятельно работать над своим внутренним миром.
«А вот что точно нельзя делать — это сдерживать эмоции. Хочется смеяться — смейтесь. Хочется плакать — плачьте. Дайте волю своим эмоциям и, конечно, начните над ними работать, чтобы их правильно осознавать и выпускать», — советует Борис Зак.
Следите за здоровьем
Период Новолуния в Раке, по мнению астролога, хорошо подходит для восстановления здоровья. В ближайший месяц важно вести здоровый образ жизни и правильно питаться, считает эксперт.
Влияние Новолуния в знаке Рака для всех знаков зодиака
Овен
Представителей этого знака в период июньского Новолуния ожидает спокойная и комфортная обстановка. «Их ждут успехи с семейных вопросах, но важно сдерживать рвущиеся диктаторские замашки», — отметил астролог. Им рекомендуется постараться быть более гибкими, чтобы избежать конфликтов дома.
Телец
Предстоящий месяц для Тельцов благоприятен для коротких поездок и небольших путешествий. «Обратите внимание на получение дополнительного образования — оно поможет в решении рабочих задач», — советует Борис Зак.
Близнецы
«Тема увеличения дохода для Тельцов станет самой важной в июле. Но старайтесь держать нервы под контролем», — сообщил эксперт. Также на первый план выйдут решения проблем в семейных отношениях.
Рак
Для Раков этот период особенно благоприятен и загаданные в новолуние желания исполнятся. Однако представителям этого знака стоит обратить внимание на работу над собой. «Июль — это ваш месяц. Удача вам сопутствует во всем, что касается личностной трансформации», — рассказал специалист.
Лев
«На Львов в июле обрушится множество тайн и загадок, которые придется разгадывать», — отметил Зак. При этом он сообщил, что новолуние закладывает энергию для быстрого решения этих вопросов.
Дева
Представителей этого знака зодиака ждет успех в общественной деятельности. Астролог советует проявить особенную решимость и напористость в этих делах.
Весы
Астролог советует Весам сосредоточиться на профессиональной сфере, отметив, что им может не хватать гибкости для успешного решения рабочих задач. Представителям данного знака рекомендуется загадывать желания, связанные с карьерным ростом.
Скорпион
В июле астролог советует Скорпионам уделить время отдыху. При этом им рекомендуется выбрать для этого непривычное место, чтобы сменить обстановку. Оптимальным вариантом станет поездка не только в другой город, но и за границу.
Стрелец
Стрельца предстоит пережить не простой месяц. В этот период у представителей знака может возрасти уровень нервозности. Чрезмерная эмоциональная реакция и вспыльчивость способны лишь усугубить сложные обстоятельства. «Старайтесь не быть слишком импульсивными, чтобы не попасть в серьезные кризисные ситуации», — советует астролог.
Козерог
Козерогов ждут новые партнерства, причем как в личной, так и в деловой жизни. «Новые партнерства — вот главная цель Козерогов на предстоящий месяц», — отметил Зак.
Водолей
Новолуние закладывает в жизнь Водолеев спокойствие и гармонию. В июле вам не стоит слишком сильно активничать и штурмовать новые высоты.
Рыбы
У Рыб будет особенно проявлено творческое рвение, и в этот период добиться успеха можно именно через творчество. «Ваш путь к успеху лежит через творческий подход к делу. Причем, успеха можно добиться не только на работе, но и в романтической сфере», — рассказал Борис Зак.
Фазы луны в июне 2025
- 3 июня (06:42 мск) – первая четверть;
- 7 июня 13:44– Луна в апогее своей орбиты на расстоянии 405551 км от Земли;
- 11 июня (10:43 мск) – полнолуние;
- 18 июня (22:21 мск) – последняя четверть;
- 23 июня 07:44– Луна в перигее своей орбиты на расстоянии 363176 км от Земли;
- 25 июня (13:34 мск) – новолуние.
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