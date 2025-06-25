Экс-руководителя МТУ Росимущества в Удмуртии задержали по подозрению во взятке

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На рабочем месте подозреваемой провели обыск, сообщает СК
На рабочем месте подозреваемой провели обыск, сообщает СК Фото:

Бывший руководитель МТУ Росимущества в Удмуртии и Кировской области Екатерина Рублева задержана по подозрению в получении взятки почти на 2 миллиона рублей. Об этом сообщил Информационный центр Следственного комитета. Рублевой готовится обвинение, уточнили в СК. 

«[Рублева] через своего сожителя и родственницу, выступавших в качестве посредников, в 2024 году получила взятку», — поделились в telegram-канале «Следком». Там раскрыли, что размер взятки составляет почти 2 миллиона рублей. Дал ее, считает следствие, директор коммерческой организации за заключение договора аренды земли. 

На рабочем месте подозреваемой провели обыск и изъяли важные для дела документы. Её саму задержали и скоро предъявят обвинение, Также решение примут и в отношении посредников и тех, кто давал взятку.

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Бывший руководитель МТУ Росимущества в Удмуртии и Кировской области Екатерина Рублева задержана по подозрению в получении взятки почти на 2 миллиона рублей. Об этом сообщил Информационный центр Следственного комитета. Рублевой готовится обвинение, уточнили в СК.  «[Рублева] через своего сожителя и родственницу, выступавших в качестве посредников, в 2024 году получила взятку», — поделились в telegram-канале «Следком». Там раскрыли, что размер взятки составляет почти 2 миллиона рублей. Дал ее, считает следствие, директор коммерческой организации за заключение договора аренды земли.  На рабочем месте подозреваемой провели обыск и изъяли важные для дела документы. Её саму задержали и скоро предъявят обвинение, Также решение примут и в отношении посредников и тех, кто давал взятку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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