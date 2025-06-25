Экс-руководителя МТУ Росимущества в Удмуртии задержали по подозрению во взятке

Бывший руководитель МТУ Росимущества в Удмуртии и Кировской области Екатерина Рублева задержана по подозрению в получении взятки почти на 2 миллиона рублей. Об этом сообщил Информационный центр Следственного комитета. Рублевой готовится обвинение, уточнили в СК.
«[Рублева] через своего сожителя и родственницу, выступавших в качестве посредников, в 2024 году получила взятку», — поделились в telegram-канале «Следком». Там раскрыли, что размер взятки составляет почти 2 миллиона рублей. Дал ее, считает следствие, директор коммерческой организации за заключение договора аренды земли.
На рабочем месте подозреваемой провели обыск и изъяли важные для дела документы. Её саму задержали и скоро предъявят обвинение, Также решение примут и в отношении посредников и тех, кто давал взятку.
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