24 июня 2025

Более сотни домов останутся без горячей воды в Челябинске из-за опрессовки на локальных котельных

Пять локальных котельных Челябинска проведут опрессовку в июле
© Служба новостей «URA.RU»
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Горячей воды не будет две недели
Горячей воды не будет две недели Фото:

В Челябинске в июле пять локальных котельных, в том числе в поселках Федоровка и Сосновка, проведут опрессовку. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Без горячей воды останутся более ста жилых домов, а также детские сады и медучреждения. 

«В июле пять котельных проведут опрессовку с отключением горячей воды. Плановый срок отключения горячей воды — 14 дней», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале. 

Под отключения попадут жилые дома в поселке Федоровка по улицам Дубовая, Зерновая и другим, а также два здания детского сада №374 и медучреждение по улице Дубовая. Горячей воды не будет в поселке Сосновка по улицам Калинина, Коммуны и другим. Под отключение также попадают здание детского сада №280 и медучреждения по Водопроводной и Пионерской.

С 8 по 22 июля под отключение попадут дома котельной ООО «Теплосбыт», а с 22 июля по 5 августа — ООО «Склад-Сервис» и «Макфа». Полный список домов, попадающих под опрессовку в июле в Челябинске, опубликован на сайте администрации. 

В июне в Челябинске опрессовку проводили десять котельных. Без горячей воды на две недели оставались 369 многоэтажных дома и многие соцобъекты, сообщили ранее в пресс-службе мэрии. 

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В Челябинске в июле пять локальных котельных, в том числе в поселках Федоровка и Сосновка, проведут опрессовку. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Без горячей воды останутся более ста жилых домов, а также детские сады и медучреждения.  «В июле пять котельных проведут опрессовку с отключением горячей воды. Плановый срок отключения горячей воды — 14 дней», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.  Под отключения попадут жилые дома в поселке Федоровка по улицам Дубовая, Зерновая и другим, а также два здания детского сада №374 и медучреждение по улице Дубовая. Горячей воды не будет в поселке Сосновка по улицам Калинина, Коммуны и другим. Под отключение также попадают здание детского сада №280 и медучреждения по Водопроводной и Пионерской. С 8 по 22 июля под отключение попадут дома котельной ООО «Теплосбыт», а с 22 июля по 5 августа — ООО «Склад-Сервис» и «Макфа». Полный список домов, попадающих под опрессовку в июле в Челябинске, опубликован на сайте администрации.  В июне в Челябинске опрессовку проводили десять котельных. Без горячей воды на две недели оставались 369 многоэтажных дома и многие соцобъекты, сообщили ранее в пресс-службе мэрии. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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