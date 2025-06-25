Стало известно, в чем обвиняют госсекретаря Дагестана Магомедова

Госсекретарь Республики Дагестан Магомед-Султан Магомедов задержан по уголовному делу о незаконной приватизации акционерного общества «Дагнефтепродукт». Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Госсекретарь Дагестана задержан по делу о незаконной приватизации „Дагнефтепродукта“», — говорится в сообщении издания. Уточняется, что проводимая силовиками работа осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством. В заявлении подчеркивается, что руководство региона находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами.
Как ранее сообщалось, Магомед-Султан Магомедов, занимающий пост государственного секретаря Дагестана и являющийся основателем футбольного клуба «Анжи», был задержан вместе с родственниками и коллегами. Задержания были осуществлены при содействии сотрудников центрального аппарата ФСБ, а также регионального управления спецслужбы.
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