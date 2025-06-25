Стало известно, в чем обвиняют госсекретаря Дагестана Магомедова

Госсекретарь Дагестана Магомедов задержан по делу о незаконной приватизации
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Магомедова задержали по делу о незаконной приватизации компании
Магомедова задержали по делу о незаконной приватизации компании Фото:
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Обыски у основателя «Анжи» и госсекретаря Дегестана Магомедова

Госсекретарь Республики Дагестан Магомед-Султан Магомедов задержан по уголовному делу о незаконной приватизации акционерного общества «Дагнефтепродукт». Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Госсекретарь Дагестана задержан по делу о незаконной приватизации „Дагнефтепродукта“», — говорится в сообщении издания. Уточняется, что проводимая силовиками работа осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством. В заявлении подчеркивается, что руководство региона находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами.

Как ранее сообщалось, Магомед-Султан Магомедов, занимающий пост государственного секретаря Дагестана и являющийся основателем футбольного клуба «Анжи», был задержан вместе с родственниками и коллегами. Задержания были осуществлены при содействии сотрудников центрального аппарата ФСБ, а также регионального управления спецслужбы.

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Госсекретарь Республики Дагестан Магомед-Султан Магомедов задержан по уголовному делу о незаконной приватизации акционерного общества «Дагнефтепродукт». Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. «Госсекретарь Дагестана задержан по делу о незаконной приватизации „Дагнефтепродукта“», — говорится в сообщении издания. Уточняется, что проводимая силовиками работа осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством. В заявлении подчеркивается, что руководство региона находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами. Как ранее сообщалось, Магомед-Султан Магомедов, занимающий пост государственного секретаря Дагестана и являющийся основателем футбольного клуба «Анжи», был задержан вместе с родственниками и коллегами. Задержания были осуществлены при содействии сотрудников центрального аппарата ФСБ, а также регионального управления спецслужбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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