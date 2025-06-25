В Екатеринбурге военный покурил вейп и скончался

Боец хотел уехать в зону боевых действий на Украине (архивное фото)
Военный из Екатеринбурга на маркетплейсе заказал картридж для вейпа, воспользовался им и умер. Оказалось, что в испарителе был наркотик, сказал URA.RU военный адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин.
«В минувшие праздники он решил отметить проводы в армию (подписал контракт с МО РФ — прим. ред.). Но после использования вейпа умер, армия осталась без героя», — сказал адвокат. Знал ли боец, чем пропитан картридж, неизвестно.
Мужчина проживал в Октябрьском районе. Похороны прошли 19 июня.
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