В Екатеринбурге военный покурил вейп и скончался

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Боец хотел уехать в зону боевых действий на Украине (архивное фото) Фото:

Военный из Екатеринбурга на маркетплейсе заказал картридж для вейпа, воспользовался им и умер. Оказалось, что в испарителе был наркотик, сказал URA.RU военный адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин.

«В минувшие праздники он решил отметить проводы в армию (подписал контракт с МО РФ — прим. ред.). Но после использования вейпа умер, армия осталась без героя», — сказал адвокат. Знал ли боец, чем пропитан картридж, неизвестно.

Мужчина проживал в Октябрьском районе. Похороны прошли 19 июня.

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Военный из Екатеринбурга на маркетплейсе заказал картридж для вейпа, воспользовался им и умер. Оказалось, что в испарителе был наркотик, сказал URA.RU военный адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин. «В минувшие праздники он решил отметить проводы в армию (подписал контракт с МО РФ — прим. ред.). Но после использования вейпа умер, армия осталась без героя», — сказал адвокат. Знал ли боец, чем пропитан картридж, неизвестно. Мужчина проживал в Октябрьском районе. Похороны прошли 19 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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