В Кремле прокомментировали арест российского миллиардера Карапетяна

Москва поддерживает контакт с властями Армении в связи с арестом бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла с журналистами.
«Да, такие контакты есть, безусловно», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что Россия поддерживает переговоры с армянскими партнерами. Армения представляет для Москвы важного союзника, с которым сложились крепкие двусторонние связи. Кроме того, Карапетян обладает российским гражданством, и по данному вопросу осуществляются необходимые контакты, подытожил Песков.
Ранее стало известно об аресте Карапетяна. Ему предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Как сообщил член совета АНО «Евразия» Мика Бадалян, в ближайшее время Самвела Карапетяна переведут из карантинного блока в основной корпус исправительного учреждения «Армавир», передает «МК».
Накануне в Ереване прошло масштабное шествие по случаю праздника Святого Эчмиадзина, которое переросло в акцию протеста против ареста Карапетяна. Участники марша направились к Эчмиадзинскому кафедральному собору, чтобы выразить поддержку Католикосу всех армян Гарегину II и потребовать освобождения бизнесмена.
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