В Кремле прокомментировали арест российского миллиардера Карапетяна

Песков: Москва поддерживает контакт с Ереваном по аресту Карапетяна
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков заявил, что Москва находится в постоянном контакте с Арменией
Песков заявил, что Москва находится в постоянном контакте с Арменией Фото:

Москва поддерживает контакт с властями Армении в связи с арестом бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла с журналистами.

«Да, такие контакты есть, безусловно», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что Россия поддерживает переговоры с армянскими партнерами. Армения представляет для Москвы важного союзника, с которым сложились крепкие двусторонние связи. Кроме того, Карапетян обладает российским гражданством, и по данному вопросу осуществляются необходимые контакты, подытожил Песков. 

Ранее стало известно об аресте Карапетяна. Ему предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Как сообщил член совета АНО «Евразия» Мика Бадалян, в ближайшее время Самвела Карапетяна переведут из карантинного блока в основной корпус исправительного учреждения «Армавир», передает «МК». 

Накануне в Ереване прошло масштабное шествие по случаю праздника Святого Эчмиадзина, которое переросло в акцию протеста против ареста Карапетяна. Участники марша направились к Эчмиадзинскому кафедральному собору, чтобы выразить поддержку Католикосу всех армян Гарегину II и потребовать освобождения бизнесмена.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Москва поддерживает контакт с властями Армении в связи с арестом бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла с журналистами. «Да, такие контакты есть, безусловно», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что Россия поддерживает переговоры с армянскими партнерами. Армения представляет для Москвы важного союзника, с которым сложились крепкие двусторонние связи. Кроме того, Карапетян обладает российским гражданством, и по данному вопросу осуществляются необходимые контакты, подытожил Песков.  Ранее стало известно об аресте Карапетяна. Ему предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Как сообщил член совета АНО «Евразия» Мика Бадалян, в ближайшее время Самвела Карапетяна переведут из карантинного блока в основной корпус исправительного учреждения «Армавир», передает «МК».  Накануне в Ереване прошло масштабное шествие по случаю праздника Святого Эчмиадзина, которое переросло в акцию протеста против ареста Карапетяна. Участники марша направились к Эчмиадзинскому кафедральному собору, чтобы выразить поддержку Католикосу всех армян Гарегину II и потребовать освобождения бизнесмена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...