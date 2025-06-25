Кремль отреагировал на попытку госпереворота в Армении

Песков: Россия заинтересована в стабильной и дружественной Армении
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Россия заинтересована в процветающей и дружественной Армении, заявил Дмитрий Песков
Россия заинтересована в процветающей и дружественной Армении, заявил Дмитрий Песков Фото:

Россия заинтересована в том, чтобы Армения была стабильной и дружественной страной. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, что думают в Кремле о возрастании напряженности в Армении.

«Это внутреннее дело, безусловно, Армении. Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы в Армении сохранялась законность, спокойствие и чтобы Армения была процветающей, стабильной страной, дружественной России», — заявил Песков.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предотвращении попытки госпереворота в стране. По его словам, правоохранительные органы сорвали «криминально-олигархически-клерикальный» план захвата власти. СК Армении опубликовал заявление, что архиепископ Баграт Галстанян, лидер оппозиционного движения «Священная борьба», планировали акты терроризма для захвата власти.

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Россия заинтересована в том, чтобы Армения была стабильной и дружественной страной. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, что думают в Кремле о возрастании напряженности в Армении. «Это внутреннее дело, безусловно, Армении. Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы в Армении сохранялась законность, спокойствие и чтобы Армения была процветающей, стабильной страной, дружественной России», — заявил Песков. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предотвращении попытки госпереворота в стране. По его словам, правоохранительные органы сорвали «криминально-олигархически-клерикальный» план захвата власти. СК Армении опубликовал заявление, что архиепископ Баграт Галстанян, лидер оппозиционного движения «Священная борьба», планировали акты терроризма для захвата власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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