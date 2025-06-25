СК Армении обвинил архиепископа Баграта Галстаняна в терроризме с целью узурпации власти

Никол Пашинян заявил о срыве плана по захвату власти в Армении
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У архиепископа Баграта и его 30 соратников были средства для совершения актов террора, сообщают в СК Армении
У архиепископа Баграта и его 30 соратников были средства для совершения актов террора, сообщают в СК Армении Фото:

Следственный комитет Армении опубликовал заявление о том, что архиепископ Баграт Галстанян, лидер оппозиционного движения «Священная борьба», и его соратники замышляли акты терроризма для захвата власти. Об этом сообщают местные СМИ. 

«(Архиепископ Баграт — прим. URA.RU) с ноября 2024 года поставил перед собой цель достичь смены власти не разрешенным конституцией Республики Армения способом и для достижения этой цели», — сообщено в релизе СК. Содержание передает Tert.am.

Основываясь на релизе, Галстанян приобрел необходимые «средства» для совершения терактов и захвата власти. На данный момент в доме архиепископа и его соратников, которых около 30 человек, проводятся обыски. Депутат парламента, а также соратник архиепископа, Гарник Даниелян заявил, что обвинения в отношении Баграта Галстаняна являются ложными.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что действия Галстаняна были попыткой захвата власти в Армении. Он подтвердил обыски в доме лидера «Священной борьбы». 

Ранее, в мае прошлого года, Баграт Галстанян был лидером протестов в Армении. Митингующие были недовольны политикой Пашиняна.

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Следственный комитет Армении опубликовал заявление о том, что архиепископ Баграт Галстанян, лидер оппозиционного движения «Священная борьба», и его соратники замышляли акты терроризма для захвата власти. Об этом сообщают местные СМИ.  «(Архиепископ Баграт — прим. URA.RU) с ноября 2024 года поставил перед собой цель достичь смены власти не разрешенным конституцией Республики Армения способом и для достижения этой цели», — сообщено в релизе СК. Содержание передает Tert.am. Основываясь на релизе, Галстанян приобрел необходимые «средства» для совершения терактов и захвата власти. На данный момент в доме архиепископа и его соратников, которых около 30 человек, проводятся обыски. Депутат парламента, а также соратник архиепископа, Гарник Даниелян заявил, что обвинения в отношении Баграта Галстаняна являются ложными. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что действия Галстаняна были попыткой захвата власти в Армении. Он подтвердил обыски в доме лидера «Священной борьбы».  Ранее, в мае прошлого года, Баграт Галстанян был лидером протестов в Армении. Митингующие были недовольны политикой Пашиняна.
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