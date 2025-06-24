24 июня 2025

Университет ХМАО попал в рейтинг лучших вузов России по зарплатам выпускников

© Служба новостей «URA.RU»
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ЮГУ вошел в рейтинг лучших вузов страны по зарплатам выпускников
ЮГУ вошел в рейтинг лучших вузов страны по зарплатам выпускников Фото:

Югорский госуниверситет попал в топ-20 российских вузов по уровню зарплат выпускников в сфере экономики и финансов. Рейтинг опубликовал сервис SuperJob.

«Югорский госуниверситет занял 19-е место, обойдя десятки других университетов. Средняя зарплата выпускников-экономистов — 82 000 рублей в месяц (+2 000 рублей за год)», — говорится в telegram-канале ЮГУ.

Исследование также показало, что 60% выпускников-экономистов ЮГУ после окончания университета остаются работать в Ханты-Мансийске. В рейтинге учитывались данные по соискателям со стажем работы по специальности менее одного года.

Возглавил топ Московский государственный институт международных отношений с 200 тысячами рублей. Второе место поделили Высшая школа экономики и МГУ имени Ломоносова — 190 тысяч. А третье место у Финансового университета при Правительстве РФ — 180 тысяч.

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Югорский госуниверситет попал в топ-20 российских вузов по уровню зарплат выпускников в сфере экономики и финансов. Рейтинг опубликовал сервис SuperJob. «Югорский госуниверситет занял 19-е место, обойдя десятки других университетов. Средняя зарплата выпускников-экономистов — 82 000 рублей в месяц (+2 000 рублей за год)», — говорится в telegram-канале ЮГУ. Исследование также показало, что 60% выпускников-экономистов ЮГУ после окончания университета остаются работать в Ханты-Мансийске. В рейтинге учитывались данные по соискателям со стажем работы по специальности менее одного года. Возглавил топ Московский государственный институт международных отношений с 200 тысячами рублей. Второе место поделили Высшая школа экономики и МГУ имени Ломоносова — 190 тысяч. А третье место у Финансового университета при Правительстве РФ — 180 тысяч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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