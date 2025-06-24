Университет ХМАО попал в рейтинг лучших вузов России по зарплатам выпускников

Югорский госуниверситет попал в топ-20 российских вузов по уровню зарплат выпускников в сфере экономики и финансов. Рейтинг опубликовал сервис SuperJob.
«Югорский госуниверситет занял 19-е место, обойдя десятки других университетов. Средняя зарплата выпускников-экономистов — 82 000 рублей в месяц (+2 000 рублей за год)», — говорится в telegram-канале ЮГУ.
Исследование также показало, что 60% выпускников-экономистов ЮГУ после окончания университета остаются работать в Ханты-Мансийске. В рейтинге учитывались данные по соискателям со стажем работы по специальности менее одного года.
Возглавил топ Московский государственный институт международных отношений с 200 тысячами рублей. Второе место поделили Высшая школа экономики и МГУ имени Ломоносова — 190 тысяч. А третье место у Финансового университета при Правительстве РФ — 180 тысяч.
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