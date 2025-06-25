Безопасные пляжи для купания в Свердловской области: цены и названия

В Свердловской области из 118 пляжей купаться разрешили только на семи. URA.RU собрало список тех, которые безопасны для купания этим летом и сколько стоит отдых там.
Верхне-Сысертский пляж
Неподалеку от пляжа есть отели, турбазы и коттеджи. На берегу есть зона отдыха, кабинки для переодевания. Посещение платное — 150 рублей на автомобиле или 50 рублей с человека.
Леневское водохранилище
Дорога до пляжа займет около двух часов, так как он находится в поселке Леневка в окрестностях Нижнего Тагила. Пляж окружен сосновым лесом, местами усыпан песком. В шаговой доступности от пляжа есть парковка. Вход на пляж свободный, парковка обойдется в 100 рублей за сутки.
Верх-Нейвинский пруд
Искусственный водоем на реке Нейва недалеко от Новоуральска. У пляжа есть деревянный мост, с которого удобно прыгать в воду, отмечают гости. Вход бесплатный.
«Коровий пляж» на Билимбаевском пруду
Дно здесь ровное и каменистое. На берегу есть спасательные станции, оборудованы парковочные места, посещение бесплатное. «До обеда народа мало. Кайфовое место для загорания», — поделился мнением пользователь в отзывах на «Яндекс Картах».
Река Серга (Нижнесергинский район)
Купаться можно в разных участках реки, например, в районе Михайловска — 131 километр от Екатеринбурга. Судя по отзывам, пляж усыпан мелкой галькой, а спуск к воде вполне удобен. Отдых здесь бесплатный, парковка — 200 рублей в сутки.
Санаторий «Гранатовая бухта»
Пляж расположен на берегу Верхнесысертского пруда, оборудован кабинками для переодевания и туалетом, шезлонгами. Зона отдыха рассчитана на 120 человек, бесплатно ею могут пользоваться только гости санатория. Однако туристам тоже доступен этот пляж, билет стоит 600 рублей для взрослых за полный день, а детский — 350 рублей.
ООО «Кемпинг»
Водоем является искусственным. Он расположен в селе Слобода (Первоуральск). На базе оборудована парковка, кафе и туалеты.
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