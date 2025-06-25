Безопасные пляжи для купания в Свердловской области: цены и названия

Из 118 водоемов пригодными для купания в Свердловской области стали семь пляжей
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У одобренных пляжей оборудованы спасательные станции и безопасное дно
У одобренных пляжей оборудованы спасательные станции и безопасное дно Фото:

В Свердловской области из 118 пляжей купаться разрешили только на семи. URA.RU собрало список тех, которые безопасны для купания этим летом и сколько стоит отдых там. 

Верхне-Сысертский пляж

Неподалеку от пляжа есть отели, турбазы и коттеджи. На берегу есть зона отдыха, кабинки для переодевания. Посещение платное — 150 рублей на автомобиле или 50 рублей с человека. 

Леневское водохранилище

Дорога до пляжа займет около двух часов, так как он находится в поселке Леневка в окрестностях Нижнего Тагила. Пляж окружен сосновым лесом, местами усыпан песком. В шаговой доступности от пляжа есть парковка. Вход на пляж свободный, парковка обойдется в 100 рублей за сутки. 

Верх-Нейвинский пруд

Искусственный водоем на реке Нейва недалеко от Новоуральска. У пляжа есть деревянный мост, с которого удобно прыгать в воду, отмечают гости. Вход бесплатный.

Пляжи проверены специалистами МЧС
Пляжи проверены специалистами МЧС
Фото:

«Коровий пляж» на Билимбаевском пруду 

Дно здесь ровное и каменистое. На берегу есть спасательные станции, оборудованы парковочные места, посещение бесплатное. «До обеда народа мало. Кайфовое место для загорания», — поделился мнением пользователь в отзывах на «Яндекс Картах». 

Река Серга (Нижнесергинский район)

Купаться можно в разных участках реки, например, в районе Михайловска — 131 километр от Екатеринбурга. Судя по отзывам, пляж усыпан мелкой галькой, а спуск к воде вполне удобен. Отдых здесь бесплатный, парковка — 200 рублей в сутки. 

Санаторий «Гранатовая бухта»

Пляж расположен на берегу Верхнесысертского пруда, оборудован кабинками для переодевания и туалетом, шезлонгами. Зона отдыха рассчитана на 120 человек, бесплатно ею могут пользоваться только гости санатория. Однако туристам тоже доступен этот пляж, билет стоит 600 рублей для взрослых за полный день, а детский — 350 рублей. 

ООО «Кемпинг»

Водоем является искусственным. Он расположен в селе Слобода (Первоуральск). На базе оборудована парковка, кафе и туалеты.

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В Свердловской области из 118 пляжей купаться разрешили только на семи. URA.RU собрало список тех, которые безопасны для купания этим летом и сколько стоит отдых там.  Верхне-Сысертский пляж Неподалеку от пляжа есть отели, турбазы и коттеджи. На берегу есть зона отдыха, кабинки для переодевания. Посещение платное — 150 рублей на автомобиле или 50 рублей с человека.  Леневское водохранилище Дорога до пляжа займет около двух часов, так как он находится в поселке Леневка в окрестностях Нижнего Тагила. Пляж окружен сосновым лесом, местами усыпан песком. В шаговой доступности от пляжа есть парковка. Вход на пляж свободный, парковка обойдется в 100 рублей за сутки.  Верх-Нейвинский пруд Искусственный водоем на реке Нейва недалеко от Новоуральска. У пляжа есть деревянный мост, с которого удобно прыгать в воду, отмечают гости. Вход бесплатный. «Коровий пляж» на Билимбаевском пруду  Дно здесь ровное и каменистое. На берегу есть спасательные станции, оборудованы парковочные места, посещение бесплатное. «До обеда народа мало. Кайфовое место для загорания», — поделился мнением пользователь в отзывах на «Яндекс Картах».  Река Серга (Нижнесергинский район) Купаться можно в разных участках реки, например, в районе Михайловска — 131 километр от Екатеринбурга. Судя по отзывам, пляж усыпан мелкой галькой, а спуск к воде вполне удобен. Отдых здесь бесплатный, парковка — 200 рублей в сутки.  Санаторий «Гранатовая бухта» Пляж расположен на берегу Верхнесысертского пруда, оборудован кабинками для переодевания и туалетом, шезлонгами. Зона отдыха рассчитана на 120 человек, бесплатно ею могут пользоваться только гости санатория. Однако туристам тоже доступен этот пляж, билет стоит 600 рублей для взрослых за полный день, а детский — 350 рублей.  ООО «Кемпинг» Водоем является искусственным. Он расположен в селе Слобода (Первоуральск). На базе оборудована парковка, кафе и туалеты.
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