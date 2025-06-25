ФК «Челябинск» проведет решающий матч за выход в Первую лигу на домашнем поле

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Матч пройдет в ближайшую субботу
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Футбольный клуб «Челябинск» проведет решающий матч за выход в Первую лигу российского футбола с «Волгарем» из Астрахани на домашнем стадионе 28 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного правительства. 

«Главные матчи сезона для ФК „Челябинск“. Теперь все решится в ответном матче „серии за Первую Лигу“, который пройдет в Челябинске на стадионе „Центральный“ 28 июня», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного правительства. 

Двухматчевое противостояние с «Волгарем» за право выхода в Первую Лигу российского футбола началось накануне в Астрахани. Счет открыл полузащитник «Челябинска» Александр Носов, но «Волгарь» сумел сравнять результат. Итог встречи — 1:1. «Гостевая» ничья дает челябинской команде отличные шансы на успех по сумме двух игр. Старт игры в Челябинске в 17:00. 

Первая лига России по футболу — второй по значимости дивизион профессионального футбола в России. В этой же лиге играет «Урал» из Екатеринбурга. 

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Футбольный клуб «Челябинск» проведет решающий матч за выход в Первую лигу российского футбола с «Волгарем» из Астрахани на домашнем стадионе 28 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного правительства.  «Главные матчи сезона для ФК „Челябинск“. Теперь все решится в ответном матче „серии за Первую Лигу“, который пройдет в Челябинске на стадионе „Центральный“ 28 июня», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного правительства.  Двухматчевое противостояние с «Волгарем» за право выхода в Первую Лигу российского футбола началось накануне в Астрахани. Счет открыл полузащитник «Челябинска» Александр Носов, но «Волгарь» сумел сравнять результат. Итог встречи — 1:1. «Гостевая» ничья дает челябинской команде отличные шансы на успех по сумме двух игр. Старт игры в Челябинске в 17:00.  Первая лига России по футболу — второй по значимости дивизион профессионального футбола в России. В этой же лиге играет «Урал» из Екатеринбурга. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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