ФК «Челябинск» проведет решающий матч за выход в Первую лигу на домашнем поле

Футбольный клуб «Челябинск» проведет решающий матч за выход в Первую лигу российского футбола с «Волгарем» из Астрахани на домашнем стадионе 28 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного правительства.
«Главные матчи сезона для ФК „Челябинск“. Теперь все решится в ответном матче „серии за Первую Лигу“, который пройдет в Челябинске на стадионе „Центральный“ 28 июня», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного правительства.
Двухматчевое противостояние с «Волгарем» за право выхода в Первую Лигу российского футбола началось накануне в Астрахани. Счет открыл полузащитник «Челябинска» Александр Носов, но «Волгарь» сумел сравнять результат. Итог встречи — 1:1. «Гостевая» ничья дает челябинской команде отличные шансы на успех по сумме двух игр. Старт игры в Челябинске в 17:00.
Первая лига России по футболу — второй по значимости дивизион профессионального футбола в России. В этой же лиге играет «Урал» из Екатеринбурга.
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