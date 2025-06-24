Первый стыковой матч ФК «Челябинск» и «Волгарь» сыграли вничью

В Астрахани состоялся первый стыковой матч между местным ФК «Волгарь» и ФК «Челябинск» за право выступать в Первой лиге ФНЛ. Он завершился со счетом 1:1, сообщает корреспондент URA.RU
Игра началась с обоюдных атак, которые не принесли успеха командам. А на 18-й минуте Александр Носов из-за штрафной пробил в правую «девятку» и открыл счет в матче. После этого астраханцы совершили несколько опасных атак на ворота Владимира Сугробова, но челябинский вратарь с ними справился.
А вот второй тайм начался с пропущенного южноуральцами гола — на 48-й минуте Артем Погосов сравнял счет, пробив Сугробова с ближней дистанции. После этого команды создали несколько опасных моментов у ворот друг друга, но безрезультатно. А Сугробов чуть было не был вынужден покинуть поле после того, как Денис Миронов, пытаясь успеть на добивание, попал Сугробову бутсой по голове. Астраханцы ближе к концу матча максимально усилили давление на ворота челябинцев — тоже безрезультатно. Итог — ничья 1:1.
Напомним, Исполком РФС принял решение провести стыковые (переходные) матчи между ФК «Челябинск» (шестое место в группе «Золото» Второй лиги «А») и ФК «Волгарь» (четвертое место) за право выступать в ФНЛ из-за того, что ФК «Машук» не смог получить лицензию для выступления в Первой лиге.
Второй, решающий стыковой матч между командами состоится в Челябинске на стадионе «Центральный» 28 июня. Он и решит, какая из команд будет в следующем сезоне выступать в ФНЛ.
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