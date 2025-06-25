Центр Перми перекроют из-за спортсменов. Карта

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Дороги в центре Перми перекроют с 06:00 до 14:00 29 июня
Дороги в центре Перми перекроют с 06:00 до 14:00 29 июня Фото:

В центре Перми 28 и 29 июня ограничат движение транспорта. Это связано с проведением Первенства России по триатлону. Распоряжение опубликовано на сайте краевого минтранса.

«Распоряжение о временном ограничении и прекращении движения транспортных средств в Перми. Вводится при проведении Первенства России по триатлону», — следует из документа.

С 07:00 28 июня до 14:00 29 июня запретят остановку и стоянку транспорта по улицам:

  • Монастырской от улицы Осинской до улицы Монастырской, 2;
  • Петропавловской от улицы Куйбышева до улицы Сибирской;
  • Комсомольскому проспекту от улицы Монастырской до улицы Петропавловской;
  • 25 Октября от улицы Монастырской до улицы Советской.

С 06:00 до 14:00 29 июня перекроют движение для всего транспорта кроме трамваев по улицам:

  • Монастырской от улицы Осинской до улицы Монастырской, 2;
  • Советской от улицы Газеты Звезда до Тополевого переулка;
  • Петропавловской от улицы Куйбышева до улицы Сибирской;
  • Куйбышева от улицы Окулова до улицы Советской;
  • Комсомольскому проспекту от улицы Монастырской до улицы Ленина;
  • Газеты Звезда от улицы Советской до улицы Газеты Звезда, 2а и до улицы Ленина;
  • Сибирской от улицы Монастырской до улицы Советской;
  • 25 Октября от улицы Монастырской до улицы Советской;
  • Максима Горького от улицы Монастырской до улицы Советской.
По улицам смогут проезжать только трамваи
По улицам смогут проезжать только трамваи
Фото:

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В центре Перми 28 и 29 июня ограничат движение транспорта. Это связано с проведением Первенства России по триатлону. Распоряжение опубликовано на сайте краевого минтранса. «Распоряжение о временном ограничении и прекращении движения транспортных средств в Перми. Вводится при проведении Первенства России по триатлону», — следует из документа. С 07:00 28 июня до 14:00 29 июня запретят остановку и стоянку транспорта по улицам: С 06:00 до 14:00 29 июня перекроют движение для всего транспорта кроме трамваев по улицам:
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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