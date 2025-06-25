Дороги в центре Перми перекроют с 06:00 до 14:00 29 июня
В центре Перми 28 и 29 июня ограничат движение транспорта. Это связано с проведением Первенства России по триатлону. Распоряжение опубликовано на сайте краевого минтранса.
«Распоряжение о временном ограничении и прекращении движения транспортных средств в Перми. Вводится при проведении Первенства России по триатлону», — следует из документа.
С 07:00 28 июня до 14:00 29 июня запретят остановку и стоянку транспорта по улицам:
- Монастырской от улицы Осинской до улицы Монастырской, 2;
- Петропавловской от улицы Куйбышева до улицы Сибирской;
- Комсомольскому проспекту от улицы Монастырской до улицы Петропавловской;
- 25 Октября от улицы Монастырской до улицы Советской.
С 06:00 до 14:00 29 июня перекроют движение для всего транспорта кроме трамваев по улицам:
- Монастырской от улицы Осинской до улицы Монастырской, 2;
- Советской от улицы Газеты Звезда до Тополевого переулка;
- Петропавловской от улицы Куйбышева до улицы Сибирской;
- Куйбышева от улицы Окулова до улицы Советской;
- Комсомольскому проспекту от улицы Монастырской до улицы Ленина;
- Газеты Звезда от улицы Советской до улицы Газеты Звезда, 2а и до улицы Ленина;
- Сибирской от улицы Монастырской до улицы Советской;
- 25 Октября от улицы Монастырской до улицы Советской;
- Максима Горького от улицы Монастырской до улицы Советской.
По улицам смогут проезжать только трамваи
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!