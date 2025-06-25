Над Россией за два часа сбили 10 дронов ВСУ

Днем 25 июня за два часа над шестью российскими регионами были ликвидированы 10 дронов ВСУ. Больше всего аппаратов сбили в небе над Воронежской областью, сообщили в Минобороны РФ.
«В период с 15:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении ведомства в telegram-канале. В частности, над Воронежской областью сбили четыре дрона, в небе над Тамбовской областью — два, а также еще по одному БПЛА над Пензенской, Ростовской, Курской и Саратовской областями.
Кроме того, в Минобороны ранее отмечали, что ВСУ предприняли попытку атаки и на Татарстан. Пока информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
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