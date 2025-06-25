Жуков запатентовал «Бабайку», которая станет ответом на Лабубу

Лидер музыкальной группы «Руки Вверх» Сергей Жуков запатентовал товарный знак «Бабайка» — он станет ответом на популярную сейчас игрушку в виде монстра Лабубу. В частности, в рамках бренда будут производиться игрушки, в основу работы которых заложат функционал нейросетей, детские товары и питание, а также школьные принадлежности. Об этом сообщили в пресс-службе артиста.
«Сергей Жуков запатентовал товарный знак „Бабайка“, который станет ответом на известный тренд Лабубу. Под брендом планируется выпуск умных игрушек на основе искусственного интеллекта», — заявили в пресс-службе для ТАСС.
Жуков отметил, что всегда мечтал создать что-то уникальное, что стало бы любимым развлечением для детей. Бренд «Бабайка» — это его личная интерпретация современного подхода к играм, в которых важна не только забава, но и развитие детей.
В мае на крупнейших российских маркетплейсах отметили резкий рост продаж оригинальных игрушек и брелоков с изображением персонажа Лабубу. Общая сумма расходов россиян на эти товары составила 2 056 832 рубля. Аналитики платформы Moneyplace, входящей в экосистему Контур, рассказали, что на одной из платформ пик продаж пришелся на 20 мая: было реализовано 128 товаров с изображением Лабубу на сумму 270 462 рубля.
Также эти игрушки появились и на прошедшем Петербургском экономическом форуме. Вместо оригинальных мордочек Лабубу, на них были изображены портреты некоторых российских политиков. Игрушки дарили представители одного из подмосковных телеканалов за прохождение интервью, передает «Национальная служба новостей».
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