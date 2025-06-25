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23:44
Проблемы с двигателем возникли у летевшего над Россией самолета
23:40
Тысячи лифтов в России опасны для жильцов: как добиться замены и кто ее должен сделать
23:36
Из-за памятника Сталина в Вологде разразился крупный скандал
Суд не стал отменять несправедливый арест редактора URA.RU Аллаярова
23:32
В Госдуме не смогли молчать после массовых домогательств в Москве
23:25
«Все у них было хорошо»: знакомые рассказали о семье, где мать убила дочь в Камышлове
23:18
В Пулково изменили график вылетов из-за ограничений в аэропортах Поволжья
«Гуру секса и соблазнения»: знаменитому блогеру грозит срок за призывы знакомиться с девушками в Москве
23:17
«Радиостанция Судного дня» передала новые слова «хрякохрыч» и «ментотреп»
23:14
Эрдоган и Трамп не стали обсуждать российские ЗРК С-400 в Турции
23:14
СК раскрыл причину пожара в Прикамье, где погибли мать и сын
Трамп заявил о неуправляемости ситуации на Украине: главное об СВО 25 июня
23:11
«Никто не мог подумать»: подруги рассказали о матери, убившей дочь в свердловском военном городке
23:02
Российские авиакомпании массово могут отменить рейсы в ряд стран
22:56
«Прости меня»: свердловчанка убила дочь и оставила прощальное послание мужу
«Почему я должна ходить и оглядываться?»: москвичи массово домогаются до девушек по заданию «секс-гуру»
22:40
«Было оцепление»: как силовики искали свердловчанку, убившую дочь в военном городке
22:39
Мэр Лангепаса отозвал иск к гордуме после вмешательства внупола ХМАО. Инсайд
22:39
Госсекретарь США Рубио намекнул на усиление антироссийских санкций
Трамп заявил, что Украина «вышла из-под контроля» и нужно «что-то сделать»: главные заявления с саммита НАТО
22:39
Обилие клубники в лесах поразило челябинку. Фото
22:33
Тюменские меценаты помогли спортшколе в Курганской области
22:31
ФАС вынесла предостережение Wildberries из-за новых условий работы с продавцами
В Махачкале с 12 этажа рухнул лифт с людьми: дом ранее включили в «черный список» за нарушения строительства
22:31
На секс-гуру, призывавшего приставать к девушкам на улицах, возбудили дело
22:29
В Перми резко подорожал бензин
1
22:22
Минобороны: за три часа сбиты 18 дронов ВСУ над пятью регионами
Путин выбрал четыре главных города России: что с ними будет
22:20
Генсек НАТО Рютте: нужно перестать быть наивными по отношению к России
1
22:17
Свердловчанка убила дочь в военном городке и сбежала
22:10
«Ожидать от немусульман соблюдения наших обычаев — абсурд»: тюменский муфтий о скандалах с мигрантами
2
Мишустин нашел главный недостаток в работе Росавтодора
22:01
В Иране подтвердили гибель главы центрального штаба КСИР Шадмани
21:50
«АиФ»: наемники ВСУ умирают на Украине при загадочных обстоятельствах
21:44
Покинувший Израиль Галкин* вызвал гнев подписчиков, опубликовав видео из Рима
3
Рогозин пообещал отправить КВНщиков на СВО из-за шутки о нем: кто защитил юмористов
21:36
Рыбодобывающие компании привлекли внимание ФАС из-за повышения цен
1
21:35
Свердловские власти придумали, как избавиться от крупнейших хлебных активов
21:26
Что делать с деньгами в условиях экономической турбулентности в России: шоу «По фактам» от URA.RU
1
Трамп хочет атаковать Иран самыми дорогими бомбардировщиками в мире: что известно о самолетах В-2
21:26
В России открылась уникальная лаборатория, которая предотвратит вспышки опасных вирусов
21:20
Как отметят День города в Тобольске. Афиша
21:08
Паслер выполнил обещание, данное свердловчанину. Фото
2
На военном складе в Забайкалье взорвались боеприпасы: почему история 2014 года повторилась
21:07
Водитель из ХМАО стал звездой TikTok, спев песню в автобусе с пассажирами. Видео
1
21:03
Эрдоган раскрыл планы насчет войны Турции и Израиля
21:00
Казино в колонии, строительство новой школы и отставка главы: главные новости Кургана за 26 июня
2
Первый вагон из Северной Кореи прибыл в Москву после пятилетнего перерыва. Фото, видео
20:57
РИАН: на топливном рынке активно обсуждается полный запрет экспорта бензина
1
20:55
Пелагея с Газмановым в Салехарде и приезд Артюхова в Тарко-Сале: события дня на Ямале
1
20:52
«Снижается покупательская способность»: глава «Опоры России» в ХМАО объяснил бегство бизнеса из региона
1
Крутой, Ротару и Агузарова: с кем за полвека на сцене успела поругаться Пугачева
20:50
Мандат покойного депутата Тюменской облдумы Моргуна отдадут экс-депутату думы ХМАО. Инсайд
20:48
Очистить лес и танцевать под Еву Польну: афиша Перми на выходные
20:47
ВСУ атаковали предприятие в Белгородской области
ФСБ проводит обыски у основателя «Анжи», госсекретаря Дагестана: что о нем известно
20:45
Турецкая вечеринка, концерт Яникса и фильмы Линча: что ждет челябинцев в выходные. Афиша
20:40
Синоптики предупредили о грозах в Пермском крае
20:40
В СПЧ призвали выслать из России одну категорию мигрантов
1
Трамп в бешенстве, уловка Зеленского и унижение Украины: как проходит саммит НАТО
20:32
Суд арестовал обвиняемого в убийстве директора и адвоката в Тульской области
20:32
Когда и крови не жалко: в Тюменской области предложили ввести новое почетное звание
2
20:28
Боец ММА Ахъядов* признался, что из-за голосов в голове убил инспектора МАДИ
1
8 грубейших ошибок в деле редактора URA.RU
20:26
На челябинской трассе две иномарки столкнулись в смертельном ДТП. Фото
20:20
Из юристов в авиаторы: что известно о генеральном директоре Utair Андрее Мартиросове
20:14
Первоклассников из присоединенных к Челябинску поселков ждут в школах города
Иран и Израиль наносят удары, несмотря на перемирие: что произошло на 12-й день войны
20:13
Shot: неизвестный расстрелял автобус с людьми в Красноярске
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20:08
В Тюмени прооперировали мужчину весом 192 килограмма
20:05
Трамп предложил назвать Пентагон Министерством войны
Командирам разрешили арестовывать бойцов СВО без суда: за что можно получить дисциплинарное наказание
20:01
Девочек, отравившихся газом в Перми, выписали из больницы
20:00
Интернет на трассах и кибербезопасность: власти ХМАО в первый день IT-форума заключили ряд соглашений
20:00
Вместо футбола и хоккея, какой выбрать необычный вид спорта для ребенка в Екатеринбурге бесплатно. Фото
1
20:00
Воздух в Тюмени стал опасен для здоровья
19:55
На «Ночь музыки» в Екатеринбурге закроют улицы, запретят СИМ и продажу алкоголя
1
19:50
Жуков запатентовал «Бабайку», которая станет ответом на Лабубу
2
19:48
В Курганской области открыли музей в честь легендарного генерала Дубынина. Фото
19:43
США рассмотрят возможность поставки Украине ПВО Patriot
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19:43
Курс доллара вернулся к значениям 2023 года
2
19:40
Над Россией за два часа сбили 10 дронов ВСУ
19:39
Труднодоступные села Ямала начали централизованно снабжать топливом
1
19:37
Власти Пермского края сделают транспортную развязку у центрального рынка
19:30
Трамп оценил мнение Путина по Украине
19:29
В вотчине скандального чувашского мэра зреет бунт против губернатора
19:29
Трамп анонсировал предстоящий разговор с Путиным
19:23
Силовики задержали ректора дагестанского университета при получении взятки
1
19:21
В зоне СВО планируют испытать лазерную систему проекта «Посох»
19:18
Депутат ГД из Тюмени требует запретить пикаперам хватать россиянок за интимные места
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19:17
ФСБ назвала фейком документ, по которому свердловчан отговаривают идти на СВО
19:16
Тысячи комаров атаковали семью туристов в ХМАО. Видео
19:16
Куда жаловаться на самокатчиков и что грозит лихачам: разбираемся с юристом
19:15
Ректор Дагестанского аграрного госуниверситета задержан при получении взятки
19:13
В Челябинске задержали мужчину, избившего школьника до сотрясения мозга. Видео
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19:10
Макрон призвал Европу уже сейчас думать, как вести диалог с Россией
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19:08
Ученый из Сургута рассказал про борьбу с борщевиком в ХМАО
2
19:06
Суд возобновил дело о премиях, которые мэр из ХМАО выписал самому себе
1
19:05
Мэр Кургана Науменко вручил медали выпускникам и пожелал реализоваться в регионе. Фото
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18:59
Американцы назначили нового замглавы посольства в Москве
18:54
В ЯНАО депутат и директор медиахолдинга получил медаль от губернатора
18:49
Челябинцам показали, как будет выглядеть новый курорт «Эльтаун». Фото
2
18:46
«Скорее произойдет Третья Мировая»: политолог об избирательной кампании в ЯНАО
18:45
Генсек НАТО назвал Трампа «папочкой»
18:45
Израиль подвел итог уничтожения ядерных объектов Ирана
18:45
Суд ХМАО взыскал с подрядчика нефтяной компании миллионы рублей за аварию на нефтяной скважине
1
18:43
Десятки звезд закатят бесплатные концерты в Екатеринбурге: где их искать
18:35
Курганские пожарные машины встали на дежурство в аэропорту Бишкека
2
18:31
Аналитики рассказали, как внешний вид пермяков влияет на их карьеру
18:31
Скончалась первый замдиректора «Россия сегодня» Галина Кожина: что о ней известно
2
18:29
В московских квартирах задержанного Магомедова прошли обыски
3
18:29
Ушаков раскрыл, как Путин будет участвовать в БРИКС в Бразилии, где работает юрисдикция МУС
18:23
Что известно о новом курганском спикере думы Катайского округа Поспелове. Фото
18:20
Помощник Путина оценил, насколько пострадали ядерные объекты Ирана
2
18:19
Власти ЯНАО сделали заявление о поликлиниках Лимбяяхи и Коротчаево
18:18
Ушаков раскрыл подробности саммита ЕАЭС, на котором будет Путин
18:06
Трамп призвал «что-то сделать с Украиной»
1
18:05
Форвард Рольгизер продлил контракт с челябинским «Трактором»
18:05
В Кургане разгорается скандал из-за планов ЕР по возведению «Колизея» возле офиса. Инсайд
8
18:04
Вашингтон назначил нового заместителя посла в России
18:04
Депутат челябинского ЗСО Журавлев: для жителей малых населенных пунктов первичная медпомощь стала доступной
1
18:03
В Тюмени появится новый ледовый каток
17:59
Замминистра строительства РФ поставил в пример Екатеринбург за уровень стройки
2
17:55
В аэропорту Тамбова введены ограничения на прием и выпуск самолетов
17:55
15-летний мотоциклист погиб в аварии с грузовиком в Пермском крае. Видео
1
17:54
В Тюмени курьера осудили за смертельное пьяное ДТП
17:50
Глава МТС рассказала, как искусственный интеллект поменяет рынок связи
1
17:50
Акционеры Utair переизбрали генерального директора на посту
2
17:47
Белоусов подвел итоги значимых переговоров с китайским коллегой. Видео
17:41
Будущие управленцы Ямала защитили проекты перед губернатором Артюховым
2
17:35
Ограничения на полеты введены в аэропорту Тамбов
17:34
Безопасные пляжи для купания в Свердловской области: цены и названия
17:33
Жители ХМАО похвастались урожаем белых грибов. Фото
17:32
Telegraph: НАТО смягчила формулировку в адрес России после саммита
17:32
Экспертиза одобрила строительство высотного ЖК на челябинской «Рублевке». Фото
17:30
Что известно о тюменском криминальном авторитете Гансе, старый дом которого снесут в рамках КРТ
17:30
День памяти святителя Трифиллия 26 июня: что можно и нельзя делать
17:29
Пермяки по рекордно низким ценам распродают жилье в центре города. Фото
17:27
ФСБ поймала курганских зеков, которые сделали покерные фишки и устроили казино. Фото
5
17:26
Рецидивист из ХМАО с ножом устроил налет на магазин ради бутылки водки
17:19
Украинские беспилотники сбили над Самарской областью
17:18
Прокуратура Дагестана отреагировала на падение лифта в доме, где ранее был взрыв. Видео
1
17:17
Поднять штраф в Тюмени в 25 раз: зампред Общественного совета Минтранса о борьбе с безбилетниками
17:16
Российские военные показали полет котенка на беспилотнике. Видео
1
17:14
Синагогу в центре Екатеринбурга защитили от самокатчиков. Фото
1
17:12
В Пермском крае решили платить больше денег тем, кто отправится на СВО
17:09
В центре Перми легковушка влетела в инкассаторскую машину. Фото
17:07
Выпускников Екатеринбурга оставили без хедлайнера
17:05
Жара вернется в Курган
3
17:03
Новые курорты и цифровые школы: о чем правительство Пермского края договорилось с партнерами на ПМЭФ
17:00
Концерты Niletto и фронтмена группы «Психея»: какие яркие события ждут курганцев на неделе. Афиша
16:59
В Махачкале лифт упал с высоты 12 этажа, в нем были дети. Видео
1
16:58
Радио «Судного дня» выпустило в эфир серию сообщений на фоне саммита НАТО
16:58
В Челябинске по генетическим следам на ремне от сумки спустя четыре года нашли преступника
1
16:53
У популярного в РФ рэпера Jah Khalib отменили концерты в Москве
1
16:48
Дорога в никуда: в Кургане выкладывают асфальт, который ведет прямо в озеро. Фото
10
16:46
Управляющий похоронной компании стал спикером думы в курганском округе
1
16:46
В Кемерово грузовик протаранил десятки автомобилей, есть пострадавшие. Видео
2
16:44
Чусовской мост в Пермском крае отремонтировали на 53%
1
16:43
В Челябинской области начали падать цены на овощи
16:41
В ХМАО прокуратура запретила использовать опасный наплавной мост
16:38
Центр Перми перекроют из-за спортсменов. Карта
16:37
Медики рискуют остаться без повышения зарплат из-за новых правил
3
16:32
Лавров заявил, что стрелки «Часов Судного дня» подходят все ближе к полуночи
1
16:31
Что построят на месте дома, принадлежавшего тюменскому криминальному авторитету. Эксклюзив
4
16:31
В Нижневартовске хозяйку конного клуба обвинили в жестоком обращении с животными. Фото
16:30
Россияне назвали главные проблемы при ремонте
1
16:29
В Тюмени пьяный водитель грузовика вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с коллегой. Видео
16:25
Что известно об ушедшем в отставку главе курганского округа Демешкине
1
16:24
Адвокат и военный из Екатеринбурга задержали бойца с гранатой у суда
16:22
Рогозин передумал отправлять шутников из КВН на СВО
5
16:20
Челябинский депутат Ботов поддержал введение устного экзамена для мигрантов
2
16:17
Тюменские энергетики обследуют тепломагистрали города с помощью робота
16:17
Тысячи ветеранов ВСУ вышли протестовать на Майдане. Видео
16:15
Курган богат талантами: гимнастка заняла второе место на соревнованиях «Жемчужина Черного моря». Фото
16:15
Авиакомпания из ХМАО отказалась от выплаты дивидендов за 2024 год
1
16:11
Одна из крупнейших металлургических компаний России поддержит сотни благотворительных проектов
16:09
Кравцов заявил, что учебники истории в СНГ негативно пишут о России
2
16:09
Как подкармливать многолетники: советы опытного садовода
16:08
Как в будущем будут предотвращать подтопления в Тарко-Сале
16:07
«Роскошь для простого человека»: в Перми показали уникальную коллекцию ретро-телевизоров. Фото
1
16:07
ФК «Челябинск» проведет решающий матч за выход в Первую лигу на домашнем поле
1
16:07
«Был в плохом настроении»: друзья рассказали, как тренер Лунгу пропал на Шарташе
16:06
Вместо отпуска — домой: что нужно знать, чтобы не развернули пограничники
16:05
ВС РФ освободили Ялту, Киев сбрасывает химоружие: карта спецоперации 25 июня
16:05
В Тюмени снесут дом, принадлежавший криминальному авторитету Гансу
1
16:04
В Кургане вынесли приговор замначальника цеха за смерть рабочего
1
16:00
День молодежи с Cream Soda, Лебедевым и мастер-классами: как пройдет «МОЛФЕСТ» в Челябинске. Афиша
15:58
Челябинская полиция выявила лже-специалиста по документообороту
15:58
Умерла первый замгендиректора холдинга федеральных СМИ Галина Кожина
1
15:57
ЦБ предложил перенести внедрение цифрового рубля
15
15:50
Жога раскрыл, кого везет на патриотический форум в Ельцин Центр
4
15:45
В Кургане бизнесмены платят «Союзмультфильму» за пиратские персонажи
15:42
Минобороны подтвердило, что Татарстан пытались атаковать беспилотники
2
15:41
Как Меладзе-младший живет в Лондоне
15:41
Первая авиакомпания заявила о возобновлении рейсов между Израилем и Москвой
15:40
Увеличение квартплаты, рост цен на газ: что изменится для жителей ЯНАО с 1 июля
15:35
Суд вынес приговор кураторам наркобизнеса в Сургуте
15:31
Пермские ученые откроют новый туристический маршрут
15:25
Трамп планирует обсудить с Зеленским «трудности» Украины во время саммита НАТО
15:25
В Тюмени на три месяца перекроют дорогу в центре города. Схема
15:24
Аэропорт Нижнекамска временно закрыли
15:24
Жильцам пожарного депо в Каслях выплатят 60 миллионов рублей на новые квартиры
1
15:23
Челябинцам рассказали, каких многоэтажек в мегаполисе больше всего
15:20
Челябинка погибла из-за загоревшихся вещей и мебели
15:16
В Тюменской области отменяют запрет на посещение лесов
15:15
В Шадринске будет ветрено, но тепло
15:13
Пермская епархия в суде объяснила, почему нельзя маркировать святую воду
3
15:10
В Москве временно закроют Мавзолей Ленина
15:09
Захарова отреагировала на угрозы Трампа снова ударить по Ирану
15:08
Скончалась первый замдиректора «Россия сегодня» Галина Кожина
15:05
Глава курганского округа Демешкин покинул свой пост. Инсайд URA.RU подтвердился
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15:01
В Пермском крае 66 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
14:59
Трамп пригрозил Ирану новыми бомбардировками
14:56
Университет ХМАО попал в рейтинг лучших вузов России по зарплатам выпускников
14:56
Свердловские власти снова не смогли избавиться от «путинского» совхоза
1
14:55
Трамвайные и автобусные маршруты изменят в Екатеринбурге
14:54
Челябинца, по вине которого погибли родители пятерых детей, отправили под суд
1
14:53
Зарплата челябинских бюджетников повысится на шесть процентов с 1 июля
2
14:53
Депутат Гаврилов: в России не запрещают строить бани на дачных участках
4
14:51
Тельцам — путешествия, Весам — карьерный рост: как Новолуние в Раке повлияет на жизнь
2
14:50
В Тюмени перекроют дорогу у студенческих общежитий. Схема
14:49
Выход Ирана из МАГАТЭ и участие Путина в БРИКС: о чем Песков рассказал журналистам
1
14:49
В Кургане интересно: жители бесплатно прикоснутся к подлинным предметам войны на экспозиции
4
14:48
Медведев доступно объяснил, почему Украину ни в коем случае не надо пускать в ЕС
14:46
В Екатеринбурге военный покурил вейп и скончался
5
14:45
Новые парковки для электросамокатов появились в Екатеринбурге. Фото
1
14:44
Тюменцы массово жалуются на отсутствие школ и детсадов в новом районе
1
14:43
Под Екатеринбургом фура насмерть снесла водителя мотоблока. Видео
14:42
ВС РФ усилили контроль на границе с Днепропетровской областью
14:42
Десятки человек задержали на крыше в Питере
3
14:41
Кто такие SQWOZ BAB, AY YOLA и «АК-47», которые бесплатно выступят на «Ночи музыки»
14:37
Ограничения на полеты введены в аэропорту Нижнекамск
14:37
«Строить станут меньше, цены будут выше»: тюменский миллионер предсказал будущее рынка недвижимости
3
14:35
Тюменский депутат Госдумы предложил запретить трудовым мигрантам въезд в РФ до конца года
10
14:34
Алаудинов заявил, что третья мировая война уже идет
2
14:33
ВС РФ освободили Ялту
14:33
Над Татарстаном прогремели взрывы
14:33
Застрелил на берегу озера: в Курганской области раскрыли загадочное убийство
7
14:30
Что известно об уволившемся начальнике оперотдела УМВД Кургана Жевлакове. Фото
10
14:30
Экс-претендент в мэры Кургана Ситников раскритиковал КПРФ за закрытость для молодых
1
14:27
Приставы собрались арестовать элитные иномарки у дома тюменского цыганского барона
1
14:25
Песков ответил на вопрос URA.RU об обвинениях Алиева в адрес Армении
14:25
ФСБ спасла военного от подрыва в Подмосковье. Видео
1
14:25
Президент крупного пермского вуза покидает должность
1
14:23
Песков рассказал о возможности третьего раунда переговоров с Украиной
14:23
В Крыму оборвались провода, регион рискует столкнуться с отключением интернета
14:19
Кремль отреагировал на попытку госпереворота в Армении
14:19
Володин раскрыл, за что в будущем в России будут лишать гражданства
3
14:16
В курганском округе на два дня введут запрет на торговлю алкоголем
2
14:15
Песков ответил, примет ли Путин участие в БРИКС после отказа Си Цзиньпина
2
14:15
В Кремле прокомментировали арест российского миллиардера Карапетяна
14:15
В Кремле оправдали выход Ирана из МАГАТЭ
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14:14
Орбан заявил, что Россия не является угрозой для Европы и назвал настоящую проблему
14:14
Челябинский контрактник через суд взыскал с Минобороны РФ почти 200 тысяч
14:13
Свердловского мобилизованного бойца СВО оставили без зарплаты и страховки
14:13
В Свердловской области простятся с туристкой, умершей в Турции
14:12
Трамп немногословно ответил Рютте на вопрос по миру на Украине
1
14:12
На Ямале появился первый мультистобалльник
14:06
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