25 июня 2025

В ХМАО браконьеры наловили стерляди и осетра на 13 миллионов рублей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всего у мужчин было обнаружено 207 особей стерляди и 23 – сибирского осетра
Всего у мужчин было обнаружено 207 особей стерляди и 23 – сибирского осетра Фото:

Полиция ХМАО задержала двоих мужчин, которые вылавливали и продавали стерлядь и осетра, занесенных в Красную книгу. Своими действиями они нанесли ущерб водным биологическим ресурсам на сумму свыше 13 миллионов рублей, сообщили в ГУ МВД России по Югре.

«В ходе оперативных мероприятий задержали двоих мужчин, занимавшихся незаконным выловом и реализацией особо ценных пород рыб семейства осетровых… По предварительным данным, ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, оценивается на сумму свыше 13 миллионов рублей», — написано на сайте ведомства.

Всего у мужчин было обнаружено 207 особей стерляди и 23 — сибирского осетра. Югорчане продавали рыбу через специализированные чаты в мессенджерах. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и проходят по уголовному делу по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ.

За 2024 год сотрудники рыбоохраны провели 963 проверки и выявили 1204 нарушения — на 10% больше, чем в 2023 году. Основное внимание уделялось охране осетровых и сиговых видов, находящихся под особой государственной защитой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полиция ХМАО задержала двоих мужчин, которые вылавливали и продавали стерлядь и осетра, занесенных в Красную книгу. Своими действиями они нанесли ущерб водным биологическим ресурсам на сумму свыше 13 миллионов рублей, сообщили в ГУ МВД России по Югре. «В ходе оперативных мероприятий задержали двоих мужчин, занимавшихся незаконным выловом и реализацией особо ценных пород рыб семейства осетровых… По предварительным данным, ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, оценивается на сумму свыше 13 миллионов рублей», — написано на сайте ведомства. Всего у мужчин было обнаружено 207 особей стерляди и 23 — сибирского осетра. Югорчане продавали рыбу через специализированные чаты в мессенджерах. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и проходят по уголовному делу по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ. За 2024 год сотрудники рыбоохраны провели 963 проверки и выявили 1204 нарушения — на 10% больше, чем в 2023 году. Основное внимание уделялось охране осетровых и сиговых видов, находящихся под особой государственной защитой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...