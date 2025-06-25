Полиция ХМАО задержала двоих мужчин, которые вылавливали и продавали стерлядь и осетра, занесенных в Красную книгу. Своими действиями они нанесли ущерб водным биологическим ресурсам на сумму свыше 13 миллионов рублей, сообщили в ГУ МВД России по Югре.
«В ходе оперативных мероприятий задержали двоих мужчин, занимавшихся незаконным выловом и реализацией особо ценных пород рыб семейства осетровых… По предварительным данным, ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, оценивается на сумму свыше 13 миллионов рублей», — написано на сайте ведомства.
Всего у мужчин было обнаружено 207 особей стерляди и 23 — сибирского осетра. Югорчане продавали рыбу через специализированные чаты в мессенджерах. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и проходят по уголовному делу по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ.
За 2024 год сотрудники рыбоохраны провели 963 проверки и выявили 1204 нарушения — на 10% больше, чем в 2023 году. Основное внимание уделялось охране осетровых и сиговых видов, находящихся под особой государственной защитой.
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