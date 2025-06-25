Американцы обвинили российскую ученую из Гарварда в контрабанде

Российской ученой Ксении Петровой, работающей в Гарварде, жюри присяжных в Бостоне предъявило обвинения в попытке контрабанды биоматериалов и даче ложных показаний. Ей грозит до 30 лет тюрьмы и штраф до 500 тысяч долларов. Об этом сообщила прокуратура американского штата Массачусетс на своем официальном сайте.
«Сегодня федеральное большое жюри в Бостоне предъявило гражданке России обвинение. В связи с попыткой контрабанды эмбрионов шпорцевой лягушки и эмбриональных образцов в Соединенные Штаты», — говорится в заявлении прокуратуры.
Следствие утверждает, что российская исследовательница якобы пыталась ввезти биоматериалы, не имея необходимых разрешительных документов. Также ей инкриминируют предоставление ложных сведений при прохождении таможенного контроля. Согласно информации прокуратуры, Ксении Петровой грозит до 30 лет тюремного заключения по трем пунктам обвинения и штраф до 500 тысяч долларов. Ведомство подчеркнуло, что вина ученой пока не доказана и будет рассматриваться в суде.
Петрова была задержана в феврале 2025 года в аэропорту Бостона после прибытия из Парижа, когда в ее багаже обнаружили незадекларированные эмбрионы лягушек, которые она везла по просьбе коллеги из Гарвардской медицинской школы. После четырех месяцев заключения Петрову освободили под залог, однако против нее продолжается судебное разбирательство и инициирована процедура депортации. До переезда в США она работала в Институте биологии гена РАН в Москве.
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