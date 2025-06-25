В Екатеринбурге продают крайне редкий и необычный немецкий спорткар Audi. Его особенность в том, что он полностью электрический. Владелец хочет обменять ее на Ferrari или Lamborghini. Соответсвующее объявление появилось на Avito.
«Чистый электричеcкий двигатель мощностью 694 лошадиных силы. Топ комплектация. Полный пакет документов, машина куплена целой у официального дилера в Германии, не имеет окрасов», — написал владелец в объявлении.
В Audi RS e-tron GT AT есть система ночного видения, музыка Вang & Оlufsеn, панopaмнoе изображение 360 градусов и массаж сидений. Машина имеет пробег 18 тысяч километров. До сотни разгоняется всего за 3 секунды. Владелец просит за машину 13,5 миллиона рублей.
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