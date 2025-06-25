25 июня 2025

Сотрудники старейшего на Урале завода спасли зайчат. Фото

Сотрудники Чусовского завода спасли семерых зайчат во время покоса
© Служба новостей «URA.RU»
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Зайчата прятались в траве (архивное фото)
Зайчата прятались в траве (архивное фото) Фото:

В Пермском крае сотрудники Чусовского завода ОМК спасли семерых зайчат во время покоса травы на территории предприятия. Об это рассказывается на странице завода в соцсети «Вконтакте». 

«Во время планового покоса травы на одном из участков территории Чусовского завода ОМК произошла необычная история. Косарь Дмитрий Шмаков обнаружил в траве зайчонка и аккуратно передал его наблюдающему, чтобы случайно не травмировать животное. При дальнейшем осмотре работники нашли еще шесть зайчат. Всех малышей временно перенесли в безопасное место, а после окончания работ вернули обратно в траву», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это был обычный рабочий день. Он стал немного добрее благодаря внимательности сотрудников.

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В Пермском крае сотрудники Чусовского завода ОМК спасли семерых зайчат во время покоса травы на территории предприятия. Об это рассказывается на странице завода в соцсети «Вконтакте».  «Во время планового покоса травы на одном из участков территории Чусовского завода ОМК произошла необычная история. Косарь Дмитрий Шмаков обнаружил в траве зайчонка и аккуратно передал его наблюдающему, чтобы случайно не травмировать животное. При дальнейшем осмотре работники нашли еще шесть зайчат. Всех малышей временно перенесли в безопасное место, а после окончания работ вернули обратно в траву», — говорится в сообщении. Отмечается, что это был обычный рабочий день. Он стал немного добрее благодаря внимательности сотрудников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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