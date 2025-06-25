В московских квартирах задержанного Магомедова прошли обыски

В трех московских квартирах, связанных с родственниками задержанного госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, прошли обыски. Действия прошли в рамках расследования уголовного дела о незаконной приватизации предприятия «Дагнефтебаза».
«Обыски прошли в трех московских квартирах, связанных с родными задержанного госсекретаря Дагестана Магомедова», — передает корреспондент РИА Новости. Магомедов, известный также как основатель футбольного клуба «Анжи», был задержан вместе с родственниками и коллегами.
Силовые структуры провели обыски более чем по 50 адресам, включая московские квартиры, связанные с Магомедовым и компаниями, входящими в структуру «МСБ Холдинг». В ходе обысков изымались крупные суммы наличных денег, а также документы, имеющие значение для следствия. В доме Магомед-Султана Магомедова проводилось юридическое оформление задержания.
В числе объектов обысков оказались офисы и квартиры, связанные с ООО «МСБ Холдинг» и компанией «Дагнефтепродукт». Руководителем «МСБ Холдинг» значится сын задержанного — Магомед Магомедов, депутат Народного собрания Дагестана и руководитель Штаба общественной поддержки в республике. Следствие полагает, что незаконная приватизация «Дагнефтебазы» сопровождалась последующей легализацией доходов.
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