В московских квартирах задержанного Магомедова прошли обыски

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ходе обысков изымались крупные суммы наличных денег, а также документы
В ходе обысков изымались крупные суммы наличных денег, а также документы Фото:
новость из сюжета
Обыски у основателя «Анжи» и госсекретаря Дегестана Магомедова

В трех московских квартирах, связанных с родственниками задержанного госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, прошли обыски. Действия прошли в рамках расследования уголовного дела о незаконной приватизации предприятия «Дагнефтебаза».

«Обыски прошли в трех московских квартирах, связанных с родными задержанного госсекретаря Дагестана Магомедова», — передает корреспондент РИА Новости. Магомедов, известный также как основатель футбольного клуба «Анжи», был задержан вместе с родственниками и коллегами.

Силовые структуры провели обыски более чем по 50 адресам, включая московские квартиры, связанные с Магомедовым и компаниями, входящими в структуру «МСБ Холдинг». В ходе обысков изымались крупные суммы наличных денег, а также документы, имеющие значение для следствия. В доме Магомед-Султана Магомедова проводилось юридическое оформление задержания.

В числе объектов обысков оказались офисы и квартиры, связанные с ООО «МСБ Холдинг» и компанией «Дагнефтепродукт». Руководителем «МСБ Холдинг» значится сын задержанного — Магомед Магомедов, депутат Народного собрания Дагестана и руководитель Штаба общественной поддержки в республике. Следствие полагает, что незаконная приватизация «Дагнефтебазы» сопровождалась последующей легализацией доходов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В трех московских квартирах, связанных с родственниками задержанного госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, прошли обыски. Действия прошли в рамках расследования уголовного дела о незаконной приватизации предприятия «Дагнефтебаза». «Обыски прошли в трех московских квартирах, связанных с родными задержанного госсекретаря Дагестана Магомедова», — передает корреспондент РИА Новости. Магомедов, известный также как основатель футбольного клуба «Анжи», был задержан вместе с родственниками и коллегами. Силовые структуры провели обыски более чем по 50 адресам, включая московские квартиры, связанные с Магомедовым и компаниями, входящими в структуру «МСБ Холдинг». В ходе обысков изымались крупные суммы наличных денег, а также документы, имеющие значение для следствия. В доме Магомед-Султана Магомедова проводилось юридическое оформление задержания. В числе объектов обысков оказались офисы и квартиры, связанные с ООО «МСБ Холдинг» и компанией «Дагнефтепродукт». Руководителем «МСБ Холдинг» значится сын задержанного — Магомед Магомедов, депутат Народного собрания Дагестана и руководитель Штаба общественной поддержки в республике. Следствие полагает, что незаконная приватизация «Дагнефтебазы» сопровождалась последующей легализацией доходов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...