25 июня 2025

Росстат назвал сумму долгов по зарплатам в Пермском крае

Задолженность по заработной плате в Пермском крае на конец мая составила 9,8 млн
© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятия Пермского края продолжают задерживать зарплаты
Предприятия Пермского края продолжают задерживать зарплаты Фото:

В Пермском крае на конец мая зафиксирована просроченная задолженность по зарплатам в 9,8 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Росстата. 

«На конец мая 2025 года сумма просроченной задолженности по заработной плате в Пермском крае составила 9,8 млн рублей. Это 64,2 % к соответствующему периоду предыдущего года. Основной причиной задолженности стало отсутствие у организаций собственных средств», — говорится в отчете ведомства.

Показатель снизился по сравнению с апрелем, когда задолженность достигала 15,2 млн рублей. Динамика задолженности по месяцам выглядит следующим образом: в марте она составляла 15,6 млн рублей, в феврале — 10,8 млн рублей, в январе — 8,7 млн рублей. На 1 января 2025 года сумма просроченных выплат находилась на уровне 8,5 млн рублей. 

Статистика охватывает только средние и крупные предприятия региона, не относящиеся к малому бизнесу. В Росстате отмечают положительную динамику сокращения задолженности, однако проблема сохраняется в отдельных отраслях экономики края.

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В Пермском крае на конец мая зафиксирована просроченная задолженность по зарплатам в 9,8 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Росстата.  «На конец мая 2025 года сумма просроченной задолженности по заработной плате в Пермском крае составила 9,8 млн рублей. Это 64,2 % к соответствующему периоду предыдущего года . Основной причиной задолженности стало отсутствие у организаций собственных средств», — говорится в отчете ведомства. Показатель снизился по сравнению с апрелем, когда задолженность достигала 15,2 млн рублей. Динамика задолженности по месяцам выглядит следующим образом: в марте она составляла 15,6 млн рублей, в феврале — 10,8 млн рублей, в январе — 8,7 млн рублей. На 1 января 2025 года сумма просроченных выплат находилась на уровне 8,5 млн рублей.  Статистика охватывает только средние и крупные предприятия региона, не относящиеся к малому бизнесу. В Росстате отмечают положительную динамику сокращения задолженности, однако проблема сохраняется в отдельных отраслях экономики края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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