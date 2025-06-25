Росстат назвал сумму долгов по зарплатам в Пермском крае

В Пермском крае на конец мая зафиксирована просроченная задолженность по зарплатам в 9,8 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Росстата.
«На конец мая 2025 года сумма просроченной задолженности по заработной плате в Пермском крае составила 9,8 млн рублей. Это 64,2 % к соответствующему периоду предыдущего года. Основной причиной задолженности стало отсутствие у организаций собственных средств», — говорится в отчете ведомства.
Показатель снизился по сравнению с апрелем, когда задолженность достигала 15,2 млн рублей. Динамика задолженности по месяцам выглядит следующим образом: в марте она составляла 15,6 млн рублей, в феврале — 10,8 млн рублей, в январе — 8,7 млн рублей. На 1 января 2025 года сумма просроченных выплат находилась на уровне 8,5 млн рублей.
Статистика охватывает только средние и крупные предприятия региона, не относящиеся к малому бизнесу. В Росстате отмечают положительную динамику сокращения задолженности, однако проблема сохраняется в отдельных отраслях экономики края.
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