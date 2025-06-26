Bloomberg сообщил о готовности России принять важное решение по нефти

Bloomberg: Россия готова увеличить добычу нефти в рамках соглашения с ОПЕК+
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Россия готова увеличить добычу нефти для стабилизации мирового рынка
Россия готова увеличить добычу нефти для стабилизации мирового рынка Фото:

Россия готова поддержать новое повышение добычи нефти в августе в рамках соглашения с ОПЕК+, чтобы сохранить единство альянса и сбалансировать мировой рынок. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

"Восемь участников ОПЕК+, участвующих в переговорах, которые ежемесячно сокращают добычу, могут рассмотреть возможность еще одного повышения в августе", — заявил источник Bloomberg на условиях анонимности. По данным агентства, Москва считает сотрудничество с ОПЕК+ приоритетным и намерена искать компромиссное решение на встрече 6 июля. Также сейчас рассматривается возможность дополнительного увеличения добычи в августе для восьми стран-участниц, ежемесячно принимающих решения о корректировке производства.

Ранее, 20 июня, президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ОПЕК Хайсамом Аль-Гайсом подчеркнул важность деполитизированного подхода к регулированию нефтяного рынка и отметил устойчивое сотрудничество России с ОПЕК+. Во время встречи они также обсудили ситуацию на мировых энергетических рынках и подготовленность к потенциальной турбулентности, связанной с конфликтом на Ближнем Востоке и возможной блокадой Ормузского пролива, через который проходит 25% мировых поставок нефти. В ходе разговора генсек ОПЕК выразил восхищение Путиным и заявил о дружеских отношениях Кувейта с Россией.

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Россия готова поддержать новое повышение добычи нефти в августе в рамках соглашения с ОПЕК+, чтобы сохранить единство альянса и сбалансировать мировой рынок. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. "Восемь участников ОПЕК+, участвующих в переговорах, которые ежемесячно сокращают добычу, могут рассмотреть возможность еще одного повышения в августе", — заявил источник Bloomberg на условиях анонимности. По данным агентства, Москва считает сотрудничество с ОПЕК+ приоритетным и намерена искать компромиссное решение на встрече 6 июля. Также сейчас рассматривается возможность дополнительного увеличения добычи в августе для восьми стран-участниц, ежемесячно принимающих решения о корректировке производства. Ранее, 20 июня, президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ОПЕК Хайсамом Аль-Гайсом подчеркнул важность деполитизированного подхода к регулированию нефтяного рынка и отметил устойчивое сотрудничество России с ОПЕК+. Во время встречи они также обсудили ситуацию на мировых энергетических рынках и подготовленность к потенциальной турбулентности, связанной с конфликтом на Ближнем Востоке и возможной блокадой Ормузского пролива, через который проходит 25% мировых поставок нефти. В ходе разговора генсек ОПЕК выразил восхищение Путиным и заявил о дружеских отношениях Кувейта с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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