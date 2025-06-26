Россиян предупредили о резком изменении цены кофе

Цены на кофе в мировом масштабе могут упасть на 10-20% до конца текущего года. Такой сценарий возможен при сохранении хороших погодных условий в Бразилии, ключевой стране производителе кофе, говорит эксперт по фондовому рынку из компании «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.
«Если погодные аномалии не испортят оптимистичных планов по урожаю, цены могут постепенно остывать и далее. Допускаем их снижение на 10-20% до конца года», — сказал Селезнев РИА Новости. Он предполагает, что к концу года цена арабики может опуститься ниже 6000 долларов за тонну, а робуста — до 3000 долларов за тонну и ниже.
На бирже ICE цены на арабику уже показали снижение, упав на 4.7% до уровня 6856 долларов за тонну, что является минимумом с декабря 2024 года. Также наблюдается падение цены на кофе робуста, которая уменьшилась на 5.63% до 3634 долларов за тонну, достигнув низшей отметки с мая 2024 года.
Селезнев указывает, что причиной такого «медвежьего» рынка стали сообщения от бразильских производителей о благоприятных прогнозах урожая на этот год. Отмечается, что значительный рост цен на кофе в прошлом году, вызванный неблагоприятными погодными условиями, привел к снижению доступности этого товара и замедлению спроса, особенно в экономически чувствительных регионах.
Похожая ситуация уже наблюдалась на рынке картофеля: в 2023 году рекордный урожай привел к резкому снижению цен, а затем, на фоне сокращения запасов и неблагоприятных погодных условий, стоимость картофеля выросла почти втрое. Эксперты отмечают, что динамика цен на сельскохозяйственную продукцию во многом зависит от погодных факторов и объемов производства, что подтверждается примерами как на внутреннем, так и на мировом рынках.
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