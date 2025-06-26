Россиянам рассказали о новых правилах оплаты услуг ЖКХ

Доцент Осянин: крайний день оплаты услуг ЖКХ будет 15 число каждого месяца
© Служба новостей «URA.RU»
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С 1 марта 2026 года переносится крайний день оплаты ЖКХ
С 1 марта 2026 года переносится крайний день оплаты ЖКХ Фото:

Госдума РФ одобрила в трех чтениях законопроект, согласно которому окончательный срок оплаты услуг ЖКХ будет перенесен с 10-го на 15-е число каждого месяца. Об этом сообщил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.

«Перенос срока на 15-е число позволит увеличить период для обработки платежей, снизить нагрузку на платежные системы, дать потребителям больше времени на проверку квитанций и улучшить планирование семейного бюджета», — отметил Осянин, сообщает РИА Новости. По его словам, изменения начнут действовать с первого марта 2026 года, что даст гражданам достаточно времени для адаптации к новым условиям.

Дмитрий Осянин подчеркнул, что для граждан важно своевременно настроить автоплатежи и внимательно следить за обновлениями информации, чтобы избежать просрочек. Перенос крайнего срока оплаты предоставит дополнительные пять дней для более тщательного планирования семейного бюджета и проверки квитанций.

Ранее профильный комитет Госдумы уже одобрил поправки ко второму чтению законопроекта о переносе срока оплаты коммунальных услуг, а также предложил сдвинуть срок предоставления платежных документов до 5-го числа месяца. Инициатива была связана с тем, что большинство граждан получают зарплату после 10-го числа, что позволит им своевременно оплачивать услуги ЖКХ и снизить риски начисления пени за просрочку.

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Госдума РФ одобрила в трех чтениях законопроект, согласно которому окончательный срок оплаты услуг ЖКХ будет перенесен с 10-го на 15-е число каждого месяца. Об этом сообщил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин. «Перенос срока на 15-е число позволит увеличить период для обработки платежей, снизить нагрузку на платежные системы, дать потребителям больше времени на проверку квитанций и улучшить планирование семейного бюджета», — отметил Осянин, сообщает РИА Новости. По его словам, изменения начнут действовать с первого марта 2026 года, что даст гражданам достаточно времени для адаптации к новым условиям. Дмитрий Осянин подчеркнул, что для граждан важно своевременно настроить автоплатежи и внимательно следить за обновлениями информации, чтобы избежать просрочек. Перенос крайнего срока оплаты предоставит дополнительные пять дней для более тщательного планирования семейного бюджета и проверки квитанций. Ранее профильный комитет Госдумы уже одобрил поправки ко второму чтению законопроекта о переносе срока оплаты коммунальных услуг, а также предложил сдвинуть срок предоставления платежных документов до 5-го числа месяца. Инициатива была связана с тем, что большинство граждан получают зарплату после 10-го числа, что позволит им своевременно оплачивать услуги ЖКХ и снизить риски начисления пени за просрочку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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