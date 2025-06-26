Россиянам рассказали о новых правилах оплаты услуг ЖКХ

Госдума РФ одобрила в трех чтениях законопроект, согласно которому окончательный срок оплаты услуг ЖКХ будет перенесен с 10-го на 15-е число каждого месяца. Об этом сообщил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.
«Перенос срока на 15-е число позволит увеличить период для обработки платежей, снизить нагрузку на платежные системы, дать потребителям больше времени на проверку квитанций и улучшить планирование семейного бюджета», — отметил Осянин, сообщает РИА Новости. По его словам, изменения начнут действовать с первого марта 2026 года, что даст гражданам достаточно времени для адаптации к новым условиям.
Дмитрий Осянин подчеркнул, что для граждан важно своевременно настроить автоплатежи и внимательно следить за обновлениями информации, чтобы избежать просрочек. Перенос крайнего срока оплаты предоставит дополнительные пять дней для более тщательного планирования семейного бюджета и проверки квитанций.
Ранее профильный комитет Госдумы уже одобрил поправки ко второму чтению законопроекта о переносе срока оплаты коммунальных услуг, а также предложил сдвинуть срок предоставления платежных документов до 5-го числа месяца. Инициатива была связана с тем, что большинство граждан получают зарплату после 10-го числа, что позволит им своевременно оплачивать услуги ЖКХ и снизить риски начисления пени за просрочку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.