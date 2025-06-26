Украинский конфликт мог бы закончиться до конца 2025 года. Существовали надежды на выработку договоренностей уже в мае, однако этому помешали европейские страны. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Я имею ввиду сейчас в первую очередь европейские страны, которые всячески саботируют все действия по этим работам», — рассказал Чепа «Ленте.ру». В Стамбуле 2 июня прошли переговоры, на которых стороны обменялись вариантами меморандумов по мирному урегулированию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обсуждение деталей третьего раунда переговоров пока не началось. Стороны сосредоточены на выполнении договоренностей, достигнутых ранее. В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс не считает прошедшие переговоры серьезными и продолжит оказывать военную помощь Киеву, чтобы усилить его позиции на будущих переговорах.
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