25 июня 2025

В пермском аэропорту почти на сутки задерживаются три рейса авиакомпании Nordwind. Скрин

Почти на сутки задерживается вылет рейса Пермь — Калининград
© Служба новостей «URA.RU»
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Перевозчик объяснил, что задержки связаны с ограничениями в работе аэропортов Самары, Казани и Ульяновска
Перевозчик объяснил, что задержки связаны с ограничениями в работе аэропортов Самары, Казани и Ульяновска Фото:

В пермском аэропорту Большое Савино 26 июня задерживаются три рейса. Так, борт N4-883 до Калининграда, который должен был вылететь 25 июня в 13:40, перенесен почти на сутки. Новый вылет запланирован на 14:45 26 июня.

«Также утренний рейс N4-959 Пермь — Махачкала задержан до 23:20. Вылет в Сочи перенесен с 18:25 26 июня на 08:25 27 июня», — сказано на онлайн-табло пермского аэропорта. 

Все три рейса обслуживает авиакомпания Nordwind. В пресс-службе перевозчика объяснили, что задержки связаны с введением ограничений в работе аэропортов Самары, Казани и Ульяновска.

Все три рейса обслуживает авиакомпания Nordwind
Все три рейса обслуживает авиакомпания Nordwind
Фото:

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В пермском аэропорту Большое Савино 26 июня задерживаются три рейса. Так, борт N4-883 до Калининграда, который должен был вылететь 25 июня в 13:40, перенесен почти на сутки. Новый вылет запланирован на 14:45 26 июня. «Также утренний рейс N4-959 Пермь — Махачкала задержан до 23:20. Вылет в Сочи перенесен с 18:25 26 июня на 08:25 27 июня», — сказано на онлайн-табло пермского аэропорта.  Все три рейса обслуживает авиакомпания Nordwind. В пресс-службе перевозчика объяснили, что задержки связаны с введением ограничений в работе аэропортов Самары, Казани и Ульяновска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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