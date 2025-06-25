Перевозчик объяснил, что задержки связаны с ограничениями в работе аэропортов Самары, Казани и Ульяновска
В пермском аэропорту Большое Савино 26 июня задерживаются три рейса. Так, борт N4-883 до Калининграда, который должен был вылететь 25 июня в 13:40, перенесен почти на сутки. Новый вылет запланирован на 14:45 26 июня.
«Также утренний рейс N4-959 Пермь — Махачкала задержан до 23:20. Вылет в Сочи перенесен с 18:25 26 июня на 08:25 27 июня», — сказано на онлайн-табло пермского аэропорта.
Все три рейса обслуживает авиакомпания Nordwind. В пресс-службе перевозчика объяснили, что задержки связаны с введением ограничений в работе аэропортов Самары, Казани и Ульяновска.
Все три рейса обслуживает авиакомпания Nordwind
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